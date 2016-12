Cartas al Director

ESPECIAL | CARTA SOBRE LA MESA Publicada el

Sobre: ¿Quiénes son estos ciudadanos que tratan de imponer cánones morales y conducta solo porque piensan que sus repuestas son validas y afectan la libertad de los demás? Esas actitudes maoístas o de la santa inquisición, Eso no es civilizado, es intolerante.

Somos un grupo de ciudadanos preocupados por la creciente violencia que se vive en nuestra ciudad, somos defensores de la vida, en todas sus modalidades, somos representantes de una sociedad, que ya está harta de que por intereses económicos de unos cuantos, se afecte el interés de la mayoría, queremos un Celaya libre de violencia, libre de maltrato animal, somos un grupo pacifico, que no impone sus ideas, solo somos el medio para hacerle llegar a nuestros gobernantes el rechazo generalizado de este tipo de espectáculos, ¿Quién avala esta petición? más de 5000 firmas (recabadas de manera electrónica y física). No somos un grupo de personas intolerantes, no queremos que quien guste de la fiesta brava deje de hacerlo, están en todo su derecho. Nosotros como parte de una sociedad civilizada, defendemos los derechos a la vida sin violencia, de todas las especies.

También habla de Benito Juárez y queremos que sepa que durante su mandato como Presiente de la República, prohibió las corridas de toros el 28 de noviembre de 1867 y dentro sus frases celebres esta la siguiente: “La protección de los animales forma parte esencial de la moral y de la cultura de los pueblos civilizados” y si hablamos del respeto al derecho ajeno, la vida es el principal derecho de todos los habitantes de este mundo; En el mundo entero se está legislando a favor de los que no tienen voz, como son los menores de edad y los animales. Países como Holanda, que han logrado reducir en un 90% la violencia y están cerrando sus cárceles, empezaron por defender y proteger a los animales (La escalera de la violencia).

Es triste ver que representantes de la ciudadanía como usted, en vez de sentarse a dialogar, escuchar propuestas, entender posturas, abrir el dialogo, haga comentarios sacados de contexto como lo declarado en su artículo. En sus oficinas dejamos un escrito, donde plasmamos nuestras ideas y no hemos recibido respuesta suya.

Y para terminar le dejo las siguientes frases de personajes celebres que representan nuestro pensar:

“Los animales más primitivos poseen toda la misma capacidad de sentir dolor que los seres humanos y consecuentemente resistir tanto dolor cuando su cuerpo es lastimado, pero en su caso la crueldad del tormento es mucho mayor porque no poseen una mente que les explique su sufrimiento y tampoco esperanza de cuando será que deberán soportar el último dolor extremo". Thomas Chalmers.

“Llegará un día en que los hombres como yo, verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre". Leonardo da Vinci.

“La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes". Thomas Edison.

Miriam Jiménez León, Lourdes Grajeda Araujo, Mayela Michelle Dominguez Michel, Enrique Mondragon, Elena Bracchini