“La PRIsimulación generalizada”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | HABLANDO EN SERIO Publicada el

No sé si ponerme a reír o a llorar con las acciones de depuración priístas, en donde, expulsan del partido a “algunos” corruptos de la generación EPN, del nuevo PRI, pero ni los atrapan ni devuelven el billete robado, mucho del cual fue a parar a las propias campañas del PRI, ¿verdad Presidente?

¡No!, esto no es un ataque a los tricolores, lo mismo pienso de las mentiras del Peje y su protección a pillos reivindicados como en mi opinión son la pareja Bejarano-Padierna o el oportunista Monreal, así como de la corrupción institucional de los Chuchos en el PRD, su vergonzante defensa de Abarca (cuate de los militares) y de Aguirre, ex gobernador libre y campante de Guerrero y ni que decir del juego de simulación de los azules con Padrés y el explicable enriquecimiento de Yunes, así como del silencio cómplice con los cuatachos de los “moches”, ¿verdad Villarreal?, más las complicidades de Anaya (el hijo malagradecido) y de Madero (el padre consentidor, resentido y cómplice) y la no rendición de cuentas del exgobernador González Márquez y el criminal costo de los juegos Panamericanos en Jalisco, émulo del gasto de Moreira en Coahuila, al que su partido el PRI, hoy dándose baños de honestidad con un dirigente, Enrique Ochoa Reza, que llegó por dedazo del Preciso y manchado por la forma en que le dieron dinero indebido al retirarse de la CFE, más su mentirosa actuación declarando que no era priísta para tener “hueso” en el IFE y luego mintiendo al presumir una militancia que no tenía;…

Pues resulta que estos “moralistas” de pacotilla le negaron la candidatura a diputado a Humberto Moreira, un prócer impoluto que apresado en España fue liberado “misteriosamente” para regresar a México a darse baños de pureza después de haber endeudado a su Estado, Coahuila de manera irresponsable e inmoral, eso sí, no sin denunciar por daño moral a mi cuate Sergio Aguayo, periodista e investigador al que estimo y respeto; como si los cínicos y ladrones tuvieran moral.

Para dar contexto a la demanda cito a otro, en mi opinión lumpen, el famoso tío Arturo Montiel que puntualizó: “Los derechos humanos no son para las ratas.”

¡No estimado lector!, no quiero demeritar el estado de paz y amor que debe prevalecer en estas fechas, solo pretendía señalar el cinismo de los tricolores, precisamente por aprovechar las fiestas navideñas para dase falso baños de honestidad, mientras su dirigente hace el ridículo retando a AMLO a un debate, como si el “IVA”, así le dicen a Ochoa Reza por ser “impuesto”, tuviera cara para denunciar corruptelas o enfrentar abusos siendo la mentirosa cabeza de un partido que en este sexenio deja huella del mayor desfalco a la República, aderezado por acciones que rayan en la traición, como la Reforma Educativa que no reforma nada y si educa para servir al capital extranjero y la Energética que nos deja en estado de indefensión para el manejo nacionalista de nuestra energías, mientras “oferta” al capital extranjero agua y tierras para la explotación, vía “fracking”, de los energéticos del subsuelo mexicano en detrimento de los legítimos propietarios de la tierra ¡Los mexicanos!, todo ello, avalado ¡Sí!, por los partidos de oposición, ejemplo de la degradación política y del entreguismo y traición que desde el Congreso mexicano, amenaza a la Nación…

Pero como ya dije, no es mi intención acabar con el espíritu navideño, así estimado lector, que a darle duro a las posadas, al chupe y al baile en estas fiestas que como las de Semana Santa, ya olvidaron el espíritu de reflexión, meditación y análisis que debería prevalecer… Un consejo final; si eres Católico militante (no de pico para afuera) y amas a tu prójimo como enseñó Jesús, invita a un migrante a tu casa el día de navidad y dale alimento y posada, seguro te lo va a agradecer y van a tomar nota en el cielo de tu buena acción… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.