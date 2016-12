No es fácil creer sin entender

PBRO. CARLOS SANDOVAL RANGEL | HOMILÍA / IV DOMINGO DE ADVIENTO Publicada el

Si quisiéramos fundamentar la fe solo en lo que la razón nos permite entender, entonces ¡qué lejos estaríamos siempre de Dios¡ Sin duda es difícil creer cuando los planes de Dios rebasan la lógica humana! ¡Es difícil creer cuando nuestra capacidad no tiene el alcance suficiente para entender lo que realmente Dios quiere! Pero qué extraordinaria se vuelve la fe cuando a pesar de no entender tenemos la capacidad de decirle a Dios: “No entiendo, pero si es voluntad tuya, si tu así lo deseas, con eso me basta, luego lo entenderé”.

En ese sentido, San José se vuelve extraordinario y nos da un ejemplo contundente de esa fe sólida. Nos dice el Evangelio: “Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto” (Mt. 1, 18-19). La actitud de José hacia María rebasa en mucho el orden legal; se trata de una actitud misericordiosa, que por encima de todo busca el bien de la persona. Incluso, algunos comentan que su gesto hacia ella no es tanto de una sospecha, en el sentido de decir “me ha traicionado”, sino que se trata más bien de una intuición, de que Dios ha actuado en María. De hecho así son los santos, los justos, no juzgan solo desde las circunstancias terrenas, sino que saben ver desde Dios. Para José era imposible dudar de la mujer que amaba y en quien siempre había encontrado toda virtud. Dice San Bernardo: “José se juzgaba indigno y pecador, y pensaba que no debía convivir con una mujer que le asombraba por la grandeza de su admirable dignidad” (Laudes Mariae).

En ese sentido, su fe en Dios y su amor sublime por María, a quien no es capaz de condenar, le permiten atender al Ángel que le dice: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1, 20-21). Y desde entonces, la decisión de José se ha convertido en una puerta que facilita que Jesús, “Dios con nosotros” se haga presente para el mundo, por generaciones y generaciones. José, el hombre justo, decidió sacrificar sus propios planes para entrar en los planes de Dios.

Sin una disposición de esa magnitud, Jesús no puede nacer en la próxima navidad, en corazón de cada persona. El que creó todas las cosas y sostiene en su ritmo todo cuanto existe, no puede nacer sin la disposición personal de cada uno, a ejemplo de José. Ojalá comprendiéramos lo peligroso y grave que es que una sola persona no acepte a Jesús tal cual es: “Hijo de Dios”, “Emanuel”, Dios con nosotros”; sería arrebatar de la vida la dimensión más sublime y sagrada.

Imaginemos por ejemplo un papá que se cierre a Jesús, ese papá no solo cierra la opción para él sino que también limita a sus hijos, y, a la vez, los hijos limitarán también a sus propios hijos y así sucesivamente. Se cierra una puerta hacia generaciones y generaciones.

Por eso se vuelve ejemplar y fecunda la decisión de José, por eso es significativo su proceder: “Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa”. Ahí está la clave de la santidad y por tanto de la grandeza humana. Desde ahí, José forjó un estilo de vida que le envolvía en una tarea muy peculiar: introducir al mismo Hijo de Dios en el orden de mundo. Llevarlo consigo para presentarlo e introducirlo en el mundo. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a introducir a Jesús en nuestro hogar, en el mundo del trabajo y en todos los lugares donde tienen encuentro los seres humanos?

José vivió la navidad al pie de Jesús en el pesebre gracias a que por encima de sus planes personales, le creyó a Dios y recibió a María su esposa. También nosotros hagamos lo mismo: creyéndole a Dios, reconozcamos nuestras pobrezas y abrámonos a la grandeza de Dios. Así con plena certeza podremos decir de verdad: Feliz Navidad.