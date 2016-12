Política y corrupción (y dos posdatas)

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | OPINIÓN Publicada el

Fíjese, estimado lector, que aquello que debiera ser diametralmente opuesto, se ha convertido prácticamente en sinónimo. La política es, por antonomasia, la actividad más digna y suprema, porque se refiere a la nobilísima tarea de servir a los demás. Es el arte de servir al prójimo y cumplir la máxima cristiana de: “amarás a tu prójimo, como a ti mismo”.

Pero desgraciadamente no ha sido, ni es así. No llega al poder el más generoso ni el más digno, sino que estamos presenciando con indignación, que llega el más corrupto. El tejido que se ha armado en torno a la política, incluye sólo a aquellos que son serviles y corruptos. A los demás los excluyen. Los que mandan son los grupúsculos internos de los partidos políticos y esta se puede considerar una mafia que trabaja sólo para sus intereses personales y de grupo, pero no para los de la sociedad. Entonces la actividad más noble, por su servicio a los demás, se convierte en la más corrupta porque se usa para servirse de los demás.

La corrupción, en nuestro país, ha llegado a límites insostenibles. Parece que es una carrera de competencias de quien roba más. Debe llegar al poder la persona o personas que realmente tengan vocación de servicio, pero esto no es así, sino que los que llegan son vividores y las herramientas que usan para alcanzar el poder es la mentira y el engaño. Quien más miente, tiene más posibilidades de ganar. Aquí ya empieza la corrupción, en los métodos indignos que se usan para alcanzar el poder al más puro estilo de Maquiavelo: “el fin, justifica los medios”. Es corrupción también ejercer un cargo sin tener la capacidad para ello, siendo el único mérito ser “amigo” del poderoso. Es corrupción no ejercer el cargo con eficiencia, eficacia y responsabilidad. Ya no se diga de los “aviadores” que cobran sin tener empleo.

Aquellos que se han enriquecido al amparo del poder, ven a la corrupción como “normal”. “Sienten” que ellos están bien y alegan como justificación a ello, que se es tonto si teniendo el poder no se aprovecha para beneficio personal. Y ya sabemos sus lemas: “el que no tranza no avanza”, “a mí que no me den, nomas que me pongan donde hay” y otros por el estilo. Esta “normalidad” ha desvirtuado y pervertido la política, de tal forma, que ya es prácticamente peyorativo o vergonzoso, ser político. Política=corrupción. Y estos indignos, perversos e intrusos de la política se han adueñado de todo México. Están en todos los cargos públicos y en los tres poderes. Esto es como una hiedra venenosa. Se le corta una rama y nacen dos.

¿Qué hacer ante esta terrible corrupción que padecemos? Pues regresar a lo que nunca debiéramos haber abandonado: los valores morales. No hay de otra. Debemos, en primer lugar, reconocernos como una sociedad y gobierno corrupto. Y que para enmendarnos requerimos reconocer nuestros errores y estar dispuestos a rectificar siguiendo como norma inflexible, los principios morales tan devaluados, despreciados y pasados de moda en nuestra época. Que todo aquel que quiera ocupar un cargo público, que demuestre vocación de servicio y que realmente quiera ejercer el cargo para ayudar, verdaderamente, a los demás y no para servirse de él. Que esté dispuesto, a la mitad de su encargo, a someterse a un referéndum para que el pueblo lo apruebe o repruebe. Ya no debe haber más cheques en blanco ni por tres, ni por seis años.

La vocación de servicio se demuestra andando. Aquel que encabeza marchas porque están lesionado derechos de los ciudadanos, aquel que aboga por otros y que está dispuesto a dar su tiempo, incluso gratuitamente, para servir porque le gusta eso: Servir a los demás. Posiblemente sean ideales o sueños guajiros lo que aquí expongo, pero esa debe ser la meta a seguir. Es más, me atrevo a afirmar que si no se hace esto pronto, nuestro país va a sucumbir a la podredumbre de la corrupción. Yo creo firmemente que una de las alternativas para redimir a este pueblo son las candidaturas independientes. Debemos romper con la partidocracia que tiene como rehén al pueblo. Los candidatos que elige ese pequeño grupo son impuestos a la sociedad y claro, cuando ganan estos candidatos, responden a los intereses de quien los impuso y no a los del pueblo. Por eso, hay que apoyar las candidaturas independientes. Yo fui candidato a gobernador cuando no existía esta figura jurídica, pero yo decía “¿Por qué las autoridades electorales me van a coartar mi derecho Constitucional a votar y ser votado?”.

Yo todavía sigo creyendo en nuestra democracia, pero esta debe perfeccionarse y mejorarse con las candidaturas independientes. ¿O usted qué opina, estimado lector?

POSDATA UNO.- La reforma energética no ha dado resultados. Que se van a liberar los precios de los combustibles sin haber tomado antes otras medidas. Por ejemplo que ya hubiera más competencia entre las gasolineras y que las foráneas ya estuvieran funcionado para que compitan entre ellas y no en la coyuntura actual que esta liberación va a beneficiar al gobierno, porque le va a quitar subsidios, pero al pueblo se le va a perjudicar gravemente. La liberación de precios debe darse cuando las condiciones de competencia estén dadas y no como ahora.

Esta liberación de precios a la gasolina ayudaría a bajar el precio, simplemente porque aquí se está vendiendo a lo doble que en Estados Unidos, pero si no existe la infraestructura de almacenaje, de transportación y competencia, entonces va a ser una medida que va a irritar mucho al pueblo y esta puede ser la chispa que queme el combustible emocional o coraje social. Es mejor medirle el agua a los camotes, sino se queman.

POSDATA DOS.- Que quieren crear un auto mexicano. Eso está perfecto. Pero dejémonos de falsos nacionalismos. Esto es un negocio y como tal se debe tratar. Si, ya es hora que México tenga su auto. ¿Si los japoneses, chinos, coreanos, hindúes, etc. Pudieron, nosotros por qué no?

Fe de erratas: en el pasado artículo puse iceberg y debe ser la punta del iceberg. Gracias por su comprensión.

