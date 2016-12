Cambia a Aarón ‘Quantico’

AGENCIA REFORMA Publicada el

Con el desarrollo de su personaje, León Vélez, en la exitosa serie de televisión de ABC “Quantico”, el actor mexicano Aarón Díaz ha aprendido a apreciar el trabajo del fotoperiodista.



En enlace telefónico desde Nueva York, donde se filma la teleserie que en México transmite AXN, el ex novio de Kate del Castillo aseguró que las fotos de gran valor lo han hecho reflexionar sobre esta profesión.



“Siempre he sido fan de la foto buena, de las fotos que impactan, como las de National Geographic, el New York Times, pero empecé a hacer este personaje y me di cuenta de que hay un gran trabajo detrás, que no es sólo de planear, sino de oportunidad y hasta de arriesgar la vida.