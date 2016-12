PRI, en sus marcas...

Circula en todos los rincones de cuévano que con un evento de “unidad” en las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en Paseo de la Presa, los aspirantes a la alcaldía comenzaron la carrera rumbo a las elecciones del 2018.



Del encuentro salieron con enjundia, este sábado, rumbo a la silla presidencial de la Capital, el ex alcalde, Luis Fernando Gutiérrez Márquez; Ángel Zamora, quien labora como Subsecretario de Puertos y Marina en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Adrián Camacho Trejo Luna, así como Ana Gabriela Cárdenas Vázquez, éstos últimos son regidores del PRI en el Ayuntamiento capitalino.



Durante el encuentro, los aspirantes reunieron a las bases del PRI; primero para recordarles que no están solos y de paso regalarles una cobija para soportar las bajas temperaturas que se viven en la Capital del Estado.



Junto al exalcalde “Güicho” Gutiérrez estuvieron la ex síndica Miriam Cabrera Morales así como el ex director de Desarrollo Económico, Edgardo Hiram Meave Cueva; el ex titular de Obras Públicas, Jorge Ignacio de la Peña Gutiérrez, y el exdirector de Turismo Municipal Ángel Sánchez Palacios.



Mientras que con el actual regidor del PRI Adrián Camacho Trejo Luna, estuvo en todo momento su hermano, el ganador de varias elecciones pasadas en la capital, José Luis Camacho Trejo Luna.



Por su parte la regidora del PRI, Ana Gabriela Cárdenas Vázquez, acudió sola pero con la bendición de la dirigencia estatal, cuyo presidente es Santiago García López.



También estuvo por ahí, aunque solito, Ángel Zamora, quien llega desde la Ciudad de México, dicen, con el visto bueno de la Presidencia de la República, ya que su estancia en la Capital del país le ha valido para establecer una serie de enlaces en la cúpula nacional de su partido.



Quienes acudieron a este evento fueron coordinadores de bases del PRI en distintas colonias y comunidades rurales, alrededor de 200 militantes y simpatizantes, quienes se dijeron listos para comenzar la campaña rumbo a la alcaldía.



La sorpresa de la reunión fue que entre los aspirantes hubo un pacto de caballeros en el cual queda establecido que quien salga mejor posicionado rumbo al 2018, será el candidato y todos se estarán sumando para impulsarlo.



Los aspirantes saben que en el 2018 las elecciones no serán nada fácil de ganar dado que al coincidir con una elección estatal, compiten con la estructura del Estado.



En fin que por el otro lado se platica que para quienes quieran competir por la alcaldía, por algún otro grupo político del PRI, no será nada fácil porque ahora será el partido quien defina quién será su candidato, y no al revés.



PAN, saldo de la batalla



La primera batalla por la candidatura a Gobernador en el PAN terminó.



Ya cada grupo sacará sus conclusiones si de algo sirvió la disputa para ganar comités municipales y el mayor número de posiciones en el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Al exterior lo que quedó fue la imagen de una lucha entre dos grupos por lo que viene al 2018.



En números, el oficialismo que representa el gobernador Márquez y su ‘delfín’, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, pueden alzar la mano de una victoria. Presumen 33 comités municipales, 10 consejeros nacionales y 74 estatales, pero al final ¿servirá de algo?



La victoria dejó costos. Por un lado los señalamientos de su contrincante, el senador Fernando Torres, del aprovechamiento de todo el aparato oficial y programas sociales para favorecerlo, los de enfrente responderán que el que acusa tendrá que probar sus dichos, pero la sospecha ahí queda.



La alianza con el polémico exsenador y exdiputado federal, Luis Alberto Villarreal, fue una acertada maniobra política para el de San Miguel de Allende, que le alcanzó para estar en el Consejo Nacional e incluir a otros tres de los suyos como Justino Arriaga, Ale Reynoso y Lorena Alfaro, lo que todavía no queda claro es si eso le conviene en algo a Márquez y Diego en el futuro de un proyecto político.



Por lo pronto, ese pacto ya dejó un damnificado importante, el coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, que no alcanzó espacio para estar en los 16 del Consejo Nacional. El médico-político apostó a la democracia panista, a que los aspirantes jueguen limpio y los militantes que fueron delegados votaran por las trayectorias, pero no fue así, todos pelearon por sus intereses.



Se disciplina como institucional al Gobernador, pero una pieza clave marquista quedó dolida.



En 2017 Diego Sinhué tendrá una lupa en cada uno de sus pasos, y no sólo de la oposición sino de sus rivales al interior quienes vigilarán el personal que contrate y las acciones del programa Impulso. Eso será bueno para todos pues la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ejercerá 2 mil 885 millones.



Ese presupuesto superará incluso al de la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 446 millones, a la Procuraduría de Justicia con 2 mil 130 millones de pesos, y más lejos todavía de otras como la Secretaría de Obra Pública, la de Desarrollo Agroalimentario, Desarrollo Económico, Gobierno, etc.



Comida en privado



En la turbulencia política que desató la oveja descarriada del PAN, Gerardo Valdovinos, al destapar al secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué para la gubernatura de Guanajuato, apareció otra vez el compadre más famoso de la comarca, Rafael “El Gallo” Barba, próspero empresario irapuatense.



Con la venia del jerarca del Yunque, Elías Villegas y ante la presencia del compadre del Gobernador, el hijo pródigo tocó la campana para iniciar la colecta a favor de Diego.



“El Gallo” Barba repite en la chamba –no reconocida- de recolectar los dineros para la campaña del suertudo Diego Sinhué, eso sí, con discreción y lejos de los reflectores que alumbran al Gobernador.



Nada menos ayer, Márquez y Barba comieron juntos en Melchor Ocampo 1891, en Irapuato.



El vehículo oficial del Gobernador y la camioneta gris del empresario, estacionados sobre la banqueta, delataron la reunión de los compadres.