ENRIQUETA OJEDA MACÍAS

Las tradicionales TIC´s: Tecnologías de la Información y la Comunicación, se convirtieron de un día para otro en TAC´s y el supuesto fue que se trataba de un cambio en el modismo, sin embargo no se trata en sí tanto de una modificación de palabras, como un cambio en el concepto, TAC´s se enfocan al conocimiento adquirido a través de la tecnología.



Las TAC´s son tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Se refieren a los procesos en línea que suponen modificaciones cognitivas mediante el uso de los programas, un ejemplo de ello es el desarrollo del pensamiento alterno por la diversidad de posibilidades que se encuentran para desplazarse en diferentes vías de acceso.



La TAC’s pusieron nuevamente de manifiesto que los maestros no son ya el centro del proceso de aprendizaje en el aula, que los motivos e intereses en la enseñanza no coinciden con los procesos de aprendizaje. Se encuentran en los salones de clase estudiantes ante el teléfono celular pidiendo información, en ocasiones, información sobre lo que el maestro acaba de decir y la respuesta ante estas actitudes ha sido negativa: los maestros solicitan el teléfono, cuando deberían de solicitar la lectura en voz alta de lo que han encontrado, pues el internet en el celular se puede convertir en una herramientas didácticas al servicio del aprendizaje.



Si el contenido que encuentran los jóvenes en las TAC´s es de carácter disciplinario, y la fuente es confiable, las posibilidades de que un material de calidad permita el desarrollo del análisis es muy alto, la lectura de estos textos provocarán a la vez hacer síntesis y comparaciones, como parte del desarrollo de habilidades superiores en los lectores.



Asimismo se debe de aceptar que los procesos en línea muestran a la vez una primera generación que lee como nunca, lee y escribe en forma diferente, pero en muchas de las ocasiones lee una buena parte de su día hábil. Por ello utilicemos las TIC´s para adquirir formas adecuadas de pensar.

Enriqueta Ojeda Macías



Asesora de la UPN 111 Guanajuato