A. FONSECA HERNÁNDEZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Pues llamaron a elecciones,



para nombrar consejeros,



muy duras las selecciones,



sacaron los cochineros.



De vecindad ya parece,



de clásico lavadero,



comentario que no crece,



todo se va en vituperio.



Así se expresan los grupos,



que compiten en contienda,



y se expresan con abruptos,



casi se ahorcan con la cuerda.



Se portan como enemigos,



no como buenos cuadernos,



antes se veían como amigos,



hoy se ponen hasta cuernos.



Alguno su tumba cava,



no busca pastito verde,



y es que no les da la gana,



de portarse como gente,



pues cuando la perra es brava,



hasta a los de casa muerde.