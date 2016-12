Ricardo, claroscuros

Quedan a deber...



Ya se va a acabar el 2016 y hay muchas cuentas pendientes en el Gobierno Municipal de Ricardo Ortiz, sobre todo cuando hace un año comenzó a levantar el dedo para señalar las irregularidades que encontró en la administración de Sixto Zetina.



Uno de los casos más sonados fue el tema del Taller Municipal, que incluso le dio tantos problemas al Alcalde que tuvo que interponer una denuncia penal "contra quien resulte responsable", aunque él sabe quien está a cargo de la dependencia.



Después le dio dolores de cabeza Antonio Arredondo, a quien puso al frente de la que él mismo calificó como “cueva de bandidos”, resultando igual que sus antecesores, hasta tuvo que despedirlo.



Ortiz Gutiérrez repite que ahora queda el castigo en las manos del Ministerio Público, que al parecer ya se quedó archivada como todos los otros casos que traen entre fólderes y que de ahí no salen.



Y de las sanciones administrativas ni hablamos porque ahí la Contraloría a cargo de Guillermo Patiño se ha quedado dormida.



El Alcalde también prometió mucha obra social, entre ellas el proyecto de la zona de internamiento en el Hospital General que nada más se ha quedado en un sueño para todos aquellos que tienen que esperar noticias de sus familiares, aunque hay que destacar que ya casi se termina la rehabilitación del interior de la Estancia DIF y que en enero se piensa continuar con el exterior.



Una de las materias en las que seguro los ciudadanos piensan que el Presidente quedó a deber es en el tema de la seguridad, donde aparte de los crecientes delitos como el robo de casas habitación, de vehículos y transeúnte, se han sumado casos de alto impacto social, como el crimen del empresario Hiroshi Mitani, acontecimiento que conmocionó a los irapuatenses.





Desaparecen “cueva de bandidos”



La “cueva de bandidos”, como fue llamado el Taller Municipal, desaparecerá, y así un sin fin de irregularidades que a pesar de estar detectadas, aún no han sido castigadas.



El gobierno de Ricardo Ortiz cambió al menos a dos directores que estaban involucrados en los daños al erario y hasta se dijo que se implementaron más mecanismos de control, pero al final, en vez de resolver el tema, decidieron desaparecerlo.



En los próximos 3 meses esta polémica área quedará en el olvido y comenzarán a ocuparse los servicios de talleres externos, a los que, según dicen, también se les harán controles para evitar fugas de recursos.



Y es que, entre las facturas infladas y escondidas, los cambios de aceite por 7 mil pesos y la ordeña de combustible, esto más que ser un apoyo para la Administración fue la piedrita en el zapato que en todo 2016 no se pudieron sacar.



Ahora queda esperar a ver la resolución de la denuncia ya presentada por el Gobierno Municipal, que podría o no fincar responsabilidades, o que dejaría en el olvido un daño más hacia los irapuatenses.





Irapuato con más inversión



Los más de 2 mil 490 millones de dólares que Irapuato atrajo en inversiones durante los últimos 4 años lo ponen a la cabeza en Guanajuato, superando a municipios como León, Celaya y Silao.



Empresas de todos los sectores se han decidido por Irapuato por la infraestructura carretera, ofertas de vivienda y educación, así como diversos servicios que se encuentran en este municipio.



A Irapuato le sigue Silao con 2 mil 121 millones de dólares, Apaseo el Grande atrajo 1 mil 262 millones de dólares, León con 869 millones de dólares y Celaya con 690 millones de dólares.



Además es de mencionar que hay 12 empresas interesadas en invertir y que exploran la ciudad desde principios de 2016, para comprobar si les resulta rentable establecer sus plantas de operación aquí.



Con seis parques industriales que continúan en desarrollo y con la ampliación de varias plantas instaladas ya hace varios años, la cuestión económica se augura en crecimiento para este municipio en los próximos años, al menos en el sector de atracción de inversiones.





Diego ¿victoria?



En el PAN, dentro de la carrera para la candidatura del partido a la gubernatura de Guanajuato, los seguidores de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, celebran que llevan la delantera.



En números, el titular de Desarrollo Social puede levantar la mano. Presumen 33 comités municipales, 10 consejeros nacionales y 74 estatales, pero al final ¿servirá de algo?



Del bando del senador Fernando Torres mostraron otras cifras más alegres, pero no les fue bien.



La primera batalla por la candidatura a Gobernador en el PAN terminó.



Ya cada grupo sacará sus conclusiones si de algo sirvió la disputa para ganar comités municipales y el mayor número de posiciones en el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Al exterior lo que quedó fue la imagen de una lucha entre dos grupos por lo que viene al 2018.



La “victoria” dejó costos. Por un lado los señalamientos de su contrincante, el senador Fernando Torres, del aprovechamiento de todo el aparato oficial y programas sociales para favorecerlo, los de enfrente responderán que el que acusa tendrá que probar sus dichos, pero la sospecha ahí queda.



La alianza con el polémico exsenador y exdiputado federal, Luis Alberto Villarreal, fue una acertada maniobra política para el de San Miguel de Allende, que le alcanzó para estar en el Consejo Nacional e incluir a otros tres de los suyos como Justino Arriaga, Ale Reynoso y Lorena Alfaro, lo que todavía no queda claro es si eso le conviene en algo a Márquez y Diego en el futuro de un proyecto político.



Por lo pronto ese pacto ya dejó un damnificado importante, el coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, que no alcanzó espacio para estar en los 16 del Consejo Nacional. El médico-político apostó a la democracia panista, a que los aspirantes jueguen limpio y los militantes que fueron delegados votaran por las trayectorias, pero no fue así, todos pelearon por sus intereses.



Se disciplina como institucional al Gobernador, pero una pieza clave marquista quedó dolida.



En 2017 Diego Sinhué tendrá una lupa en cada uno de sus pasos, y no sólo de la oposición sino de sus rivales al interior quienes vigilarán el personal que contrate y las acciones del programa Impulso. Eso será bueno para todos pues la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ejercerá 2 mil 885 millones.



Ese presupuesto superará incluso al de la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 446 millones, a la Procuraduría de Justicia con 2 mil 130 millones de pesos, y más lejos todavía de otras como la Secretaría de Obra Pública, la de Desarrollo Agroalimentario, Desarrollo Económico, Gobierno, etc.





Comida en privado



En la turbulencia política que desató la oveja descarriada del PAN, Gerardo Valdovinos, al destapar al secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué para la gubernatura de Guanajuato, apareció otra vez el compadre más famoso de la comarca, Rafael “El Gallo” Barba, próspero empresario irapuatense.



Con la venia del jerarca del Yunque, Elías Villegas y ante la presencia del compadre del Gobernador, el hijo pródigo tocó la campana para iniciar la colecta a favor de Diego.



“El Gallo” Barba repite en la chamba –no reconocida- de recolectar los dineros para la campaña del suertudo Diego Sinhué, eso sí, con discreción y lejos de los reflectores que alumbran al Gobernador.



Nada menos ayer, Márquez y Barba comieron juntos en Melchor Ocampo 1891, en Irapuato.



El vehículo oficial del Gobernador y la camioneta gris del empresario, estacionados sobre la banqueta, delataron la reunión de los compadres.





Una tarea para Diego



Si Diego Sinhué volteara a ver a su equipo de colaboradores, hoy o mañana, se daría cuenta que su vocero, el joven Daniel Zúñiga, sufre una tragedia familiar.



El departamento donde habitaba con su esposa y sus dos pequeñitas, explotó el martes pasado. Tres días después falleció su bebé de un mes en el Hospital General.



Familiares y amigos del matrimonio convocan a la población para ayudar a Daniel, a su esposa Berenice y a la niña de tres años. Se trata de donar alimentos enlatados, productos de higiene, limpieza, cobijas, ropa, etcétera, todo indispensable nada extraordinario.



Por si acaso el titular de Desarrollo Social desconoce la desgracia de su colaborador… por este medio le informamos que ahí lo necesitan.



Hoy inicia la colecta.





Tratar y tirar



El pasado jueves los regidores de Salamanca aprobaron -sin mucho problema- el Presupuesto de Egresos 2017, en el que se destacó la autorización para que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado se gaste 193 millones 585 mil 064 pesos para los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, obra pública y deuda pública.



Lo que no se dijo, es que el CMAPAS seguirá gastando dinero en la operación de la planta tratadora de aguas residuales, la cual es un proyecto fallido, pues los contribuyentes son los que están pagando los platos rotos pues el agua tratada va a parar al Río Lerma debido a que el Municipio y CMAPAS no pudieron vender ese producto de desecho tratado a Petróleos Mexicanos, como se tenía proyectado.





Alza al transporte en León



Antes de terminar el año habrá incremento a la tarifa del transporte público en León.



Es el aumento nuestro de cada trienio, cada Gobierno Municipal juega sus tiempos para asumir el costo político en un solo momento durante la administración y lo más alejado a las elecciones.



El asunto no es hoy si habrá o no un aumento, ya todos saben que sí, ni siquiera de cuánto pues es previsible que los empresarios hacen su juego de pedir más y todo termina un acuerdo de lo posible. El gran tema es ¿a cambio de qué se autorizan nuevas tarifas?”.



La decisión está en la cancha de la Comisión Mixta Tarifaria que integran seis representantes públicos y tres de los transportistas, el viernes se reunieron en privado y durante la semana tendrán las que sean necesarias seguramente para firmar, y darse el abrazo de una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.



Las justificaciones para el incremento les sobran: que si el último fue desde abril 2014, que si el incremento del diesel y todos los insumos, el alza del dólar que dispara el costo de las nuevas unidades, que si las inversiones que tuvieron que hacer para la tercera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y las que faltan para poner en marcha -dicen que para mayo o junio- la cuarta etapa, y más.



Pero los 'no' de los usuarios también son una larga lista: la precaria situación económica de la mayoría de la población que usa el servicio (600 mil leoneses en condiciones de pobreza, según el Coneval), los salarios, las quejas por el servicio en su cobertura, oportunidad, comodidad, limpieza y seguridad.



El último incremento fue de 8 a 9 pesos en la tarifa en efectivo, de 6.30 a 7.30 pesos con tarjeta PagoBús, la preferencial se 'congeló' en 3.70 pesos y se incluyó la gratuidad para los adultos mayores.



Los transportistas piden aumento de 2 pesos en la tarifa efectivo, así que seguro quedará en otro peso, con tarjeta no deberá pasar de 8 pesos y la preferencia en 4 pesos. Tampoco habrá un gran jaloneo.



Vaya lío para Héctor cuando de por sí los niveles de aceptación no son del todo favorables por muchas razones, la principal que es la percepción y los datos duros sobre el incremento en la inseguridad.