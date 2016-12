LIC. FRANCISCO SUNDERLAND ÁLVAREZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Considero prudente iniciar esta colaboración con una frase muy usada en varios países iberoamericanos que dice: “Cualquier tiempo pasado fue mejor”, y que se encuentra dentro del gran poema de don Jorge Manrique de Figueroa (1440-1479) que en ninguno de los versos de su poema inspirado ante el féretro de su padre, el Maese Don Rodrigo, deja inmune a quien atiende a esas sus coplas en que describe la temporalidad del ser humano y su estancia en este mundo.

Solo a guisa de ejemplo, les comparto su inicio estremecedor: “Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte… tan callando; cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor; cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor…”

Ya con antelación, San Agustín (354-430) había apuntado que “…las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y, los vicios, los que los vuelven malos.”, expresión que me lleva nuevamente a trasladar, en vertiginosa retrospectiva, a la Roma antigua en donde el gran escritor, orador y político Cicerón (106 – 43 AC) sentenciaba que “no hay nada hecho por la mano del hombre que, tarde o temprano, el tiempo no destruya.”

Con estos breves antecedentes “temporales”, permítaseme evocar el recuerdo que durante la administración pública municipal 2000 – 2003, en Irapuato, Guanajuato., México, se emitieron el mayor número de Reglamentos y actualizaciones de otros, para beneficio de la población y ninguno levantó revuelo de especie alguna porque la Comisión Edilicia con tal encargo, siempre, y sírvanse consentirme al reiterar, “invariablemente”, fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento ya que ningún trabajo o propuesta les fue presentado sin que antes su texto hubiera sido conocido, sancionado y, finalmente aprobado, por la propia sociedad organizada a la que se les sometió a su consideración y parecer cada uno de ellos.

Ahora resulta que, por el solo hecho de afirmar públicamente que se autorizó un gravamen impuesto al traslado de dominio de alguna propiedad raíz por el solo hecho de que así fue determinado en “comisiones unidas”, el pueblo tiene que soportar la imposición. Resultaría interesante saber cuántos miembros del Ayuntamiento son especialistas en cuestiones inmobiliarias, cuántos tienen las bases fiscales y sociales para determinar tan sabiamente el monto del porcentaje aprobado.

No tengo la menor duda que por ahí habrán ciertos notarios o colegiados en la construcción, que presenten con oportuna fecha previa, algún “dictamen u opinión” sobre el particular; no así de los agrupados corredores inmobiliarios quienes ya emitieron públicamente su inconformidad por voz de Alberto Arredondo, esgrimiendo argumentos y fundamentos profesionales y socioeconómicos sólidos. (“El Sol de Irapuato” del 10-12-2016 en nota de Nancy Venegas Torres)

Esto se perfila para cerrar con un impuesto a la plusvalía nacional que, por el momento, en el D.F., está detenido (o como quieren que ahora se le denomine al D.F.: “CDMX”). Pero, ojo, solo está detenido, pues si bien no fue contemplado en la constitución de ese lugar (por cierto, ¿y el Estado del Anáhuac?), lo van a contemplar dentro de otro marco normativo.

No cabe duda que habrá de tener presentes las palabras de Douglas Coupland (1961 - ?), escritor canadiense que dice: “Hoy todo el mundo parece idéntico porque nadie tiene tiempo para diferenciarse, ni siquiera tiene tiempo para crear.” Indebidamente le añadiría que no solo para crear sino tampoco para “investigar”.