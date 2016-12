La mejor medicina es la Navidad

PATRICIA GONZÁLEZ B. Publicada el

En una entrevista al Papa Francisco habló de la “cardioesclerosis” (endurecimiento del tejido que forma el corazón); como una enfermedad del siglo XXI y decía que para curar esta enfermedad era necesario la revolución de la ternura.



Vivimos en un mundo con un corazón endurecido, cuyos síntomas son notorios, pesimismo, desánimo, depresión…actitudes de un mundo colapsado por falta de amor. Y, ¿cómo hacer salir a los que viven en el pozo del dolor y otras que son indiferentes a ese dolor y sólo dan recetas mágicas, pero desde la frialdad de su corazón?



Muchas veces estamos tan concentrados en la tormenta que vemos, que nos hace temblar y estremecer de miedo hasta los huesos y el alma. Que no nos damos cuenta, que la lluvia también se convierte en nieve silenciosa a lado de nuestro corazón, empecinado en la fatalidad.



¿A qué le teme el hombre contemporáneo?



Herodes se apanicó con la noticia del nacimiento de un niño. Y tanto fue su pavor, que los mandó matar…¡es la locura del miedo!



A veces nuestros miedos son como monstruos, y para vencerlos, nos inventamos esperanzas idiotas y hasta absurdas: comprar un billete de lotería, regalar un borreguito con moneda, llenarnos de regalos, comida y bebida en exceso, para ver si así nos sentimos menos devaluados… Queremos creer que eso nos mermará la necesidad de amor que hay en nuestro corazón. Pero, ¿quién puede creer que puede tocarle Dios mismo, en el premio mayor de la lotería? ¿De verdad lo creen en lo profundo de su corazón?



Pensamos que Dios es un espejismo o una ilusión. Una historia bonita, pero irreal. ¡No vemos porque no esperamos!



Así muchos católicos esperamos la Navidad, como en una espera fría, sin fuego en el alma. Con mucho oropel, pero vacía…sin Dios.



Aún no sabemos que a Dios se le espera como una madre espera a su hijo; engendrándolo, alimentándolo desde dentro, haciéndolo crecer con nuestra sangre, nuestra propia vida. Esperar, es engendrar desde el silencio.



Y la tierra no está preparada para engendrar a Dios porque es necesario poner mucha pasión, hay que hacer fuerza para ver nacer. Y este mundo clama más por la muerte que por la vida.



Tiene razón el Papa Francisco cuando dice que estamos enfermos de cardioesclerosis, porque ya no permea casi nada. Nos falta silencio, nos falta pasión y sobre todo, nos falta esperanza.



La esperanza de la venida de Jesús, pues si lo creyéramos, dejaríamos huellas al caminar por la vida, y alguien seguiría nuestra huellas que nos llevarían hasta una cueva, un pesebre, una familia, un Niño con un amor descarado como jamás hemos conocido. Y nadie se sentiría huérfano más.



Nos llevarían a la Madre en Belén, temblorosa y fecunda, asombrada, engendradora y virgen; invadida por la fe y por la luz de la esperanza.



Así, contemplaríamos el silencio en la Noche Buena y abriríamos el corazón; nos llenaríamos de asombro el descubrir tanto amor hecho por un semejante nuestro. Entonces nos llenaríamos de júbilo desbordante, aprenderíamos a perdonar, a compartir y amar a la altura de Dios. Abrazaríamos a todos con este abrazo de Dios. Los veríamos hacia fuera, como se ve la nieve en algunos países y se siente el frío, que nos hace buscar calor, calor de amor, calor de un Padre, de un amor tiernísimo y pleno.



El mundo se rodea de un viento de locura de amor, con el que todos quedamos trastornados. Pero a humanidad, está enferma de estruendo, de dureza.



Navidad es pues; el elixir de la vida, pero es necesario detenerse, soltar todo y vaciarse, para que el amor de Dios nos llene y nos desborde, y tomemos las armas para combatir tantos enemigos del alma, con la revolución de la ternura.

¡Feliz Navidad, Hermoso Mundo!



Colaboradora del clubdelapluma@hotmail.com