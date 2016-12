Admiten juicio contra Blanco

AGENCIA REFORMA | CUERNAVACA, MORELOS Publicada el

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos integró la mañana de ayer una comisión para revisar la solicitud de juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que abrió en su contra el Congreso del Estado esta semana.



En una sesión de no más de 10 minutos realizada ayer por la mañana, se determinó que la comisión estará integrada por la Magistrada presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas López, y por Elda Flores León, así como Manuel Díaz Carbajal.



Rodeada por los 14 magistrados que integran el órgano, Cuevas López compareció ante la prensa tras la reunión para aclarar que bajo ninguna circunstancia debía revelar los plazos y procedimientos acordados en la reunión sobre la revisión que harán del caso.



Solamente los integrantes del Tribunal, que ya se encuentran en periodo de receso por el fin de año, saben cuándo podría darse a conocer el resolutivo respectivo.



La Magistrada presidenta se rehusó, incluso, a explicar si la comisión de la que ahora forma parte, sesionará durante el periodo vacacional o lo hará hasta el retorno de las labores en enero del próximo año.



Cuevas López aseguró que no ha recibido presión alguna de algún orden para proceder de alguna manera en relación con este asunto.

Y ‘Cuau’, en huelga de hambre



Cuauhtémoc se instaló en huelga de hambre en el atrio de la Catedral pasada la medianoche del viernes, en protesta a la solicitud del Congreso.



Reveló que se instaló en la Catedral porque el obispo, monseñor Ramón Castro, se lo sugirió.



“No me voy a dejar, no me voy a dejar y no me voy a dejar”, fueron las palabras de advertencia al encontrarse tumbado en el suelo, enchamarrado y sosteniendo en su mano un vaso con ponche.



El Edil aseguró que en el Tribunal el juicio no va a prosperar. “¿Y qué van a hacer después? No lo sé, pero no me voy a dejar...”.



Blanco irrumpió en la Catedral después de haber pasado buena parte del día en la Ciudad de México, acompañado por sus abogados.



-¿Qué mensaje le envía al pueblo?



-Que se sume... Yo no le voy a fallar.

Pone condiciones para levantar huelga



Diez horas después de iniciar su ayuno, Blanco afirmó que podría levantarlo si el Mando Único desaloja la sede del Ayuntamiento.



En el atrio de la Catedral, donde pasada la medianoche inició una huelga de hambre en protesta por el juicio político que abrió en su contra el Congreso estatal, el Edil estimó que fue “correcta” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Morelos para no acelerar la revisión del caso.



El ex futbolista era arropado por colaboradores suyos y por la poca gente que, camino al templo, se acercaba a saludarlo. Al menos dos escoltas custodiaban al funcionario.



En la Catedral, las misas sabatinas transcurrieron con normalidad.