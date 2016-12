Cae aeronave en Oaxaca; logra aterrizar

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Aunque una aeronave presentó fallas en el aire, tres personas lograron sobrevivir durante un aterrizaje forzoso realizado en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca.



De acuerdo con fuentes locales, la mañana de ayer, la aeronave con matrícula XB-KSA salió del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca con destino a Puerto Escondido; sin embargo, no alcanzó a llegar por problemas mecánicos.



El vehículo permanece en un ejido de la comunidad Monte del Toro y las personas que viajaban a bordo no se reportan con lesiones, al menos no graves.



El capitán de la nave fue quien consiguió realizar la maniobra y salvar a sus dos pasajeros.



Según fuentes locales, el mismo piloto también evitó caer en una zona poblada y de acuerdo con testigos estuvo a punto de chocar contra un tráiler sobre una vialidad.