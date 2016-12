‘Congela’ PRI proceso de Medina

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Mientras que los casos contra otros ex gobernadores sí avanzan, el procedimiento de sanción que el PRI nacional le inició a Rodrigo Medina está congelado.



Cuatro meses después de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria admitió una solicitud en contra del ex Mandatario de Nuevo León, el órgano informó que aún estudian el caso y que Medina ni siquiera ha sido citado a comparecer.



“El procedimiento se encuentra en etapa de estudio e integración de pruebas”, respondió el órgano por escrito a una solicitud.



La Comisión inició en agosto un proceso de sanción contra Medina y tres Gobernadores que estaban por concluir sus periodos, con miras a su eventual expulsión del partido.



Javier Duarte, de Veracruz, ya fue expulsado; a Roberto Borge, de Quintana Roo, le suspendieron sus derechos, y César Duarte se perfila también para ser suspendido.



A esto se suma que el PRI dio a conocer el viernes la expulsión de Tomás Yarrington, ex mandatario de Tamaulipas.



Medina fue denunciado por la investigación que derivó en su vinculación a proceso por ejercicio indebido de funciones por el otorgamiento de incentivos ilegales para la instalación de la armadora coreana Kia.



Aunque se trata de un proceso judicial que ha sido ventilado públicamente, la Comisión sostiene que los señalamientos de la denuncia son insuficientes para acreditar las conductas imputadas.



“(La conclusión) depende del resultado que arrojen dichas investigaciones”, alegó el órgano priísta sobre el plazo para resolver.



A nivel local, un grupo de tricolores encabezado por el ex gobernador Benjamín Clariond y el ex dirigente estatal Abel Guerra ha insistido en que, según sus lineamientos, se le deben suspender sus derechos como militante mientras concluye el proceso.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

Ejercicio indebido de funciones. Fue el delito por el que se vinculó a Rodrigo Medina a proceso por permitir que fueran entregados indebidamente incentivos por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora de autos coreana Kia.

Delitos desechados. El juez de control, Jaime Garza Castañeda, decidió no procesar al ex mandatario priista por daños al patrimonio del estado y peculado, tal como exigía la Fiscalía Estatal Anticorrupción.