Promete AMLO vivir en Palacio Nacional, no en Los Pinos

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, revivió una de sus ofertas políticas de las dos contiendas electorales en las que ha participado, para señalar que de ganar su partido en 2018, el próximo Presidente de la República vivirá en Palacio Nacional y no en Los Pinos.



Al compartir en redes sociales un mensaje en video, López Obrador afirmó que el próximo presidente se moverá en territorio nacional como cualquier ciudadano, sin escoltas ni parafernalia, por lo cual también desaparecerá el Estado Mayor Presidencial para reintegrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional.



Quien lucha por la justicia nada tiene que temer, afirmó al descartar que se usarán cercos de seguridad ni escoltas.



Indicó que el próximo presidente de México emanado de Morena vivirá en Palacio Nacional, como lo hizo Benito Juárez, y que Los Pinos se reintegrará como un espacio público, abierto, dedicado a la cultura, las artes y la ciencia, llamado Lázaro Cárdenas del Río.



López Obrador afirmó que el próximo gobierno erradicará de tajo con la corrupción y actuará con austeridad y sin lujos; con ese ahorro, explicó, se apoyará el desarrollo de México a fin de garantizar que haya trabajo, rescatar a los jóvenes con empleo y educación, apoyar a los adultos mayores, mejorar las condiciones de vida.



Aseguró que con Morena habrá propuestas puntuales, un estilo distinto de gobernar, con rectitud, honestidad, no se va a gobernar con prepotencia ni fantocherías; no habrán desplantes de superioridad. El Presidente va a ser un ciudadano más, dijo, no va a trasladarse en aviones privados ni helicópteros, pues se van a vender.