PAN, saldo de la batalla

En el PAN, dentro de la carrera para la candidatura del partido a la gubernatura de Guanajuato, los seguidores de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, celebran que llevan la delantera.



En números, el titular de Desarrollo Social puede levantar la mano. Presumen 33 comités municipales, 10 consejeros nacionales y 74 estatales, pero al final ¿servirá de algo?



Del bando del senador Fernando Torres mostraron otras cifras más alegres, pero no les fue bien.



La primera batalla por la candidatura a Gobernador en el PAN terminó.



Ya cada grupo sacará sus conclusiones si de algo sirvió la disputa para ganar comités municipales y el mayor número de posiciones en el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Al exterior lo que quedó fue la imagen de una lucha entre dos grupos por lo que viene al 2018.



La “victoria” dejó costos. Por un lado los señalamientos de su contrincante, el senador Fernando Torres, del aprovechamiento de todo el aparato oficial y programas sociales para favorecerlo, los de enfrente responderán que el que acusa tendrá que probar sus dichos, pero la sospecha ahí queda.



La alianza con el polémico exsenador y exdiputado federal, Luis Alberto Villarreal, fue una acertada maniobra política para el de San Miguel de Allende, que le alcanzó para estar en el Consejo Nacional e incluir a otros tres de los suyos como Justino Arriaga, Ale Reynoso y Lorena Alfaro, lo que todavía no queda claro es si eso le conviene en algo a Márquez y Diego en el futuro de un proyecto político.



Por lo pronto ese pacto ya dejó un damnificado importante, el coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, que no alcanzó espacio para estar en los 16 del Consejo Nacional. El médico-político apostó a la democracia panista, a que los aspirantes jueguen limpio y los militantes que fueron delegados votaran por las trayectorias, pero no fue así, todos pelearon por sus intereses.



Se disciplina como institucional al Gobernador, pero una pieza clave marquista quedó dolida.



En 2017 Diego Sinhué tendrá una lupa en cada uno de sus pasos, y no sólo de la oposición sino de sus rivales al interior quienes vigilarán el personal que contrate y las acciones del programa Impulso. Eso será bueno para todos pues la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ejercerá 2 mil 885 millones.



Ese presupuesto superará incluso al de la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 446 millones, a la Procuraduría de Justicia con 2 mil 130 millones de pesos, y más lejos todavía de otras como la Secretaría de Obra Pública, la de Desarrollo Agroalimentario, Desarrollo Económico, Gobierno, etc.

Tiempo de multas



En el tema de los festejos decembrinos, el pago de los aguinaldos es de lo más esperado en estas fechas, y desde este fin de semana las instituciones bancarias se vieron “al tope” de gente para cobrar.



En San Francisco del Rincón la ocasión también fue aprovechada por los elementos de Tránsito que no dejaron pasar la oportunidad para aplicar infracciones a diestra y siniestra.



Aprovechando la temporada de cobros y compras, pues que sacan sus talonarios y a multar, olvidando de nueva cuenta aquello de la tolerancia.



Bastaba con llegar a la calle Madero en la zona de los bancos, y además de las filas de ciudadanos, lo que más se veía eran los tránsitos y unidades de Seguridad.



Así es que la recomendación para estas fechas es que ya sea en bicicleta, moto o carro, mejor busque un estacionamiento, le va a salir más cara la multa.

Adelanto para aguinaldos



Pero ya que hablamos de aguinaldos, en San Francisco del Rincón resulta que por segundo año consecutivo las autoridades municipales se vieron en la necesidad de solicitar adelanto de presupuesto para pagar esta prestación.



Este año se pagarán 9 millones 339 mil 396 pesos, y como les faltó, pues hubo que solicitar al menos 8 millones por adelantado; los mismos que dicen se pagarán en el primer semestre de 2017.



La situación no es nueva, ya que el año pasado hicieron lo mismo, solicitando 9 millones 400 mil pesos que se utilizaron para este mismo pago y para sanear viejas deudas, la diferencia es que entonces se justificaba porque recién el 10 de octubre habían asumido el cargo, ¿y ahora por qué pedir anticipo si se supone que todos los gastos estaban ya previamente presupuestados.

Saldo a favor



En Purísima del Rincón las cuentas salieron bien para los integrantes del Comité de la Feria quienes informaron un saldo a favor de 108 mil 687 pesos, en lo que de acuerdo a la población sigue siendo la mejor feria de la región.



Con resultados tan satisfactorios, el alcalde Juventino López Ayala felicitó al Comité y con justa razón dijeron estar listos para lo que será la edición del próximo año, y ya están trabajando en los preparativos iniciales.



Y cómo no habrían de hacerlo si a pesar de que inicialmente hubo comentarios en descontento por el programa del Teatro del Pueblo, los ciudadanos igual acudieron a disfrutar de los eventos.



Además, es de resaltar el hecho de que los niños entraron gratis, y que el día de inauguración también fue acceso gratuito; por algo la buena respuesta de la gente. Pero habrá que mejorar, eso que ni qué.

Apoyo a policías



En Manuel Doblado las autoridades entregaron equipo para los elementos de Seguridad; el día de ayer en la Plaza de la Victoria se llevó a cabo la entrega, lo que dijo el alcalde Artemio León Zárate servirá para dar un mejor servicio a la población.



Habrá que esperar si con este equipamiento es suficiente para evitar aquella situación en que los policías realizaban su trabajo sin las herramientas básicas.



Ya que en su momento, durante la pasada administración, trascendió que algunos policías no portaban armas o equipo de defensa, lo que comprometía, según dijeron, su capacidad de respuesta.

Alza al transporte en León



Antes de terminar el año habrá incremento a la tarifa del transporte público en León.



Es el aumento nuestro de cada trienio, cada Gobierno Municipal juega sus tiempos para asumir el costo político en un solo momento durante la administración y lo más alejado a las elecciones.



El asunto no es hoy si habrá o no un aumento, ya todos saben que sí, ni siquiera de cuánto pues es previsible que los empresarios hacen su juego de pedir más y todo termina un acuerdo de lo posible. El gran tema es ¿a cambio de qué se autorizan nuevas tarifas?”.



La decisión está en la cancha de la Comisión Mixta Tarifaria que integran seis representantes públicos y tres de los transportistas, el viernes se reunieron en privado y durante la semana tendrán las que sean necesarias seguramente para firmar, y darse el abrazo de una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.



Las justificaciones para el incremento les sobran: que si el último fue desde abril 2014, que si el incremento del diesel y todos los insumos, el alza del dólar que dispara el costo de las nuevas unidades, que si las inversiones que tuvieron que hacer para la tercera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y las que faltan para poner en marcha -dicen que para mayo o junio- la cuarta etapa, y más.



Pero los ‘no’ de los usuarios también son una larga lista: la precaria situación económica de la mayoría de la población que usa el servicio (600 mil leoneses en condiciones de pobreza, según el Coneval), los salarios, las quejas por el servicio en su cobertura, oportunidad, comodidad, limpieza y seguridad.



El último incremento fue de 8 a 9 pesos en la tarifa en efectivo, de 6.30 a 7.30 pesos con tarjeta PagoBús, la preferencial se ‘congeló’ en 3.70 pesos y se incluyó la gratuidad para los adultos mayores.



Los transportistas piden aumento de 2 pesos en la tarifa efectivo, así que seguro quedará en otro peso, o sea en 10, con tarjeta no deberá pasar de 8 pesos y la preferencial en 4 pesos. Tampoco habrá un gran jaloneo.



Vaya lío para Héctor cuando de por sí los niveles de aceptación no son del todo favorables por muchas razones, la principal que es la percepción y los datos duros sobre el incremento en la inseguridad.