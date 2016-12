REDACCIÓN Publicada el

“Principios básicos del buen entrenador”

En el trabajo con niños y jóvenes en la enseñanza y perfeccionamiento del fútbol se dan errores graves e importantes que, sin provocar ninguna deficiencia en el propio niño-joven, conducen a una mala enseñanza que posteriormente nos resulta de difícil corrección.



Entre los errores más evidentes se encuentra el anteponer la preparación física a la técnica, el no trabajar una educación física de base sobre la que después se asentará el trabajo de adultos, el no corregir los defectos técnicos del deportista, proponer al alumno metas sin especificar el modo o camino de alcanzarlas.



El profesor, no debe intentar convertirse en un prematuro entrenador pseudoprofesional de elite.



Su labor ha de ser otra, la de preparador y adaptador de los aspectos psico-físicos-técnicos correspondientes a las distintas etapas del desarrollo del niño-joven.



Al tiempo debe conocer a la perfección los objetivos que habrá de cumplir. Es decir las metas que le confirmarán lo importante que es favorecer el desarrollo del alumno.



Otro de los aspectos que el profesor está obligado a conocer es que no se puede realizar un entrenamiento de velocidad-resistencia si anteriormente no se ha llevado a cabo un trabajo de endurecimiento de distancias largas en equilibrio de oxígeno y velocidad pura.



Tampoco es recomendable aumentar la musculatura con cargas, buscando así mejorar inmensamente la fuerza.



Para ello es imprescindible que se haya dado el desarrollo óseo y que se realice un acondicionamiento a base de elasticidad y cierta mejora natural del tono muscular.



Si a largo plazo buscamos un buen saltador, tendremos primero que ayudar al deportista a botar aceptablemente, a elevarse verticalmente a despegarse del suelo y a luchar coordinadamente contra la gravedad.



Dos son los grandes aspectos a clases que debemos tener en cuenta: a) la forma de entrenar y sus resultados; b) el sistema a seguir para la enseñanza y asimilación de la técnica.



A).- En la forma de entrenar y sus resultados hay que tener en cuenta que realizando una práctica de carrera larga y lenta se mejora la oxigenación, disminuye el número de pulsaciones por minuto en reposo y el corazón tiende a aumentar su cavidad sin engrosar las paredes.



Cuando llegue el momento oportuno un trabajo de resistencia anaeróbica fortalecerá y engrosará esas paredes cardíacas, con lo que se conseguirá el óptimo corazón -amplio y fuerte- del deportista bien entrenado.



