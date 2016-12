Una historia negra de negligencia oficial

JOSÉ MA. FONSECA ROMERO Publicada el

Uno de los principales temas en que se centra actualmente la discusión sobre la crisis ambiental global es el cambio climático. Sin embargo, la tendencia histórica y creciente a liberar sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo es un problema de similares dimensiones en cuanto a la dificultad para detener y revertir los impactos de tal tendencia, a pesar de lo cual no se le presta suficiente atención.



Estas sustancias también pueden tener otras propiedades indeseables, entre ellas, ser persistentes, bioacumulables o tener capacidad para distribuirse globalmente. Su liberación no sólo ocurre a partir de los procesos industriales en que se usan, sino, también, debido a la inadecuada disposición o reciclado de los productos que las contienen, al término de su vida útil.



El caso de la empresa Química Central de México, cerrada en 2014, es una de las primeras manifestaciones en Guanajuato de esta crisis ambiental global, que se extiende y profundiza en el país hasta nuestros días. El que hayan transcurrido años para empezar a resolver los problemas generados por dicha empresa demuestra la falta de capacidades técnicas, económicas, políticas y organizativas de las diversas instancias gubernamentales; la lentitud inaceptable para emitir leyes adecuadas para enfrentar las consecuencias negativas de la creciente industrialización del país; la ausencia de control en cuanto al establecimiento de industrias contaminantes y la actitud omisa de las autoridades laborales y de salud ante esta problemática. El caso Química Central también marca el inicio de la percepción social respecto a los daños causados por la contaminación ambiental y de las luchas comunitarias para enfrentarla.



El objetivo es dar a los pobladores de esta zona una visión retrospectiva sobre las causas que originaron el problema, así como las que han impedido el retiro de los pasivos ambientales del sitio. En él se incluyen a los protagonistas de la lucha contra este caso extremo de negligencia oficial ambiental.



La empresa Química Central de México se estableció en los años 60s en un costado de la carretera a León, casi enfrente de la comunidad Buenavista, ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, para producir pigmentos y sustancias para curtir pieles a partir del mineral cromita, forma natural del cromo. Aunque este metal forma parte del organismo humano de manera natural, su forma hexavalente (que se genera en la producción de tales mercancías) es tóxica y puede ocasionar graves problemas de salud, entre ellos, cáncer.



Durante sus casi 50 años de operación, la planta emitió a la atmósfera un gran número de toneladas de cromo hexavalente y acumuló en sus instalaciones alrededor de 350 mil toneladas de residuos industriales con este contaminante, las cuales han afectado de manera grave e irreversible los mantos acuíferos y el terreno circundante.



En junio de 2014, ante las evidencias del daño que el “polvo amarillo” (residuos ricos en cromo hexavalente) que emitía esta planta había causado a los habitantes y al entorno, y como resultado de la movilización de un grupo de vecinos y miembros de la comunidad francorrinconense, con apoyo del sector popular y la prensa, la empresa fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.



A casi 3 años de su clausura aún no hemos visto resultados palpables por parte de la PROFEPA que nos lleven a pensar que la solución del grave problema de contaminación está por resolverse.



Sin embargo, falta poner fin a la contaminación de los acuíferos afectados. De igual forma falta que las autoridades evalúen el estado de salud de los vecinos de la planta perjudicados por el cromo hexavalente, a fin de atenderlos debidamente.



(CONTINUARÁ…)