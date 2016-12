Derbez hará comedia Hollywoodense

EL UNIVERSAL Publicada el

Eugenio Derbez hará a mediados del próximo año el remake de la comedia romántica Overboard, que en los años 80 protagonizaron Goldie Hawn y Kurt Russell.



El actor sólo iría como intérprete donde la historia original contaba cómo una mujer de la alta sociedad contrataba a un carpintero con cuatro hijos.



Ella desaprueba el resultado del trabajo que le había encargado y le niega su pago, pero un accidente le causa perder la memoria y es cuando él le asegura que es su esposa.



“Llevo trabajando por años varios proyectos y todo apunta a que será un remake de algo que estuvimos trabajando desde hace tiempo. Ahí se conocieron en esa película (Goldie y Kurt) como pareja y luego se casaron, ya tenemos los derechos”, dijo Derbez.



El creador del Superportero y El diablito espera antes de ese rodaje el estreno de How to be a latin lover, cinta en inglés que protagoniza.



La comedia en donde también participan Salma Hayek, Rachel Welch, Michael Cera y Rob Lowe, entre otros, llegaría a salas en abril próximo.



“Pero posiblemente vamos a sacar aquí una versión en español, aunque la película está hablada originalmente en inglés", apunta.



Por Trump. A pregunta expresa, Derbez consideró que su trabajo o situación en Estados Unidos no será afectado tras el triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales.



“Me da tristeza por la comunidad latina, ya está comenzando a haber mucha violencia de ellos, mucho racismo, se está destapando la cloaca de esos temas, con la gente que se detenía.



“Creo que con los que estamos trabajando (legalmente) no pasará nada, pero me duele por las familias que serán separadas por este señor”, indicó el actor.