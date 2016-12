Enseña a danzar con el corazón

JESÚS ROMERO | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

Originario de la Capital, Carlos Alberto Rendón López, vivió su infancia en la zona de San Javier, actualmente es un reconocido maestro de danza folklórica, que desde hace un año y medio, maneja a un grupo de “ángeles” con capacidades especiales que en cada presentación se roban el corazón y los aplausos de los presentes.



Quienes conocen a Carlos Alberto lo ubican como un capitalino incansable, que se da el tiempo para combinar día a día las clases de secundaria con su profesión de maestro de danza, para dejar una huella imborrable en infinidad de jóvenes y adultos de esta Capital.



Actualmente es maestro de secundaria en una de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, Los Lorenzos, pesé al esfuerzo que implica ir y venir a diario, siempre lo motiva, la posibilidad de compartir con sus alumnos, sus conocimientos sobre los bailables tradicionales mexicanos.

.¿Cómo entras al mundo de la danza folklórica?



. Tengo 22 años trabajando la danza folklórica desde la secundaria, aunque desde pequeño me gustaron las actividades artísticas.

.¿En la secundaria entras por alguna invitación especial a este mundo de la danza folklórica?



. Entré en la telesecundaria 94 anexa a la Escuela Normal, rumbo a la presa, había un grupo de danza e ingresé por invitación de la maestra Norma Luz Reyes Sánchez.

.¿Has tomado algunas especializaciones?



. Sí, después de empezar en la secundaria ya no lo pude dejar, a partir de ahí salí y entré a estudiar al C.B.T.I.S y ahí ingresé al grupo de danza con el maestro Jorge Luis Rangel.



Y después estuve en el grupo de danza de la Casa de la Cultura, en 1998 entré al Ballet Folklórico de Guanajuato de la maestra América Balbuena. A la par me seguía formando en cursos de jazz, danza contemporánea, danza clásica, diplomados, etc. La formación creo nunca se va a terminar.



Actualmente soy licenciado docente en educación secundaria, y ya empecé a combinar mis actividades de la docencia con la danza.

.¿En qué secundaria das clases?



. En la telesecundaria 90 de la comunidad de Los Lorenzos.

.¿Tiene algún nombre tu grupo de danza?



. Sí, desde 2005 estoy dirigiendo a la Compañía Regional de Danza del Estado de Guanajuato(COREDA), inició en el 2005 y representó una fusión de la escuela de la maestra América Balbuena, quien se retiró de la actividad dancística, en ese momento tomó la dirección y lo fusionó con el grupo de danza de la Normal Superior.



Desde 2005 trabajábamos solamente con la compañía oficial, hace tres años se dio apertura a los grupos infantiles, hace apenas año y medio se dio la apertura para abrir COREDA Especial dirigido a niños con síndrome de down.

.¿Cómo nace la inquietud por trabajar con COREDA Especial?



. En la compañía oficial teníamos dos bailarinas cuyas hermanas eran personas con síndrome down, y las mamás me preguntaban si no había un taller especial para ellas, porque aunque no las rechazaban de los talleres de pintura, computación etc. tampoco había un taller especializado.



Así en un viaje a Oaxaca vi a Guelaguetza Especial, con puros jóvenes y niños down, así que regresé a conforme el grupo COREDA Especial, al inicio tenía cuando mucho 4 niños, pero después que la gente se fue enterando se fueron integrando más, y actualmente son 18 personas inscritas.



La edades son variables, la niña más pequeña tiene 4 años, hasta Pepé que tiene 36 años. Quienes bailan danza de concheros, bailes de Veracruz, danza del venado, etc. Y ya han tenido varias presentaciones.

.¿Cuáles son los planes con COREDA Especial?



. Estamos viendo si se puede dar un intercambio con el grupo que me inspiró para terminar de hacer COREDA Especial, que es el grupo de Ángeles de Luz de Oaxaca, para que ellos vengan a presentar la Guelaguetza y posteriormente nosotros ir a Oaxaca a presentar un programa del folklore guanajuatense.- comentó Carlos Alberto afirma que trabajar con COREDA Especial, es su mejor regalo de vida.