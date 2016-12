Alfabetización Emocional para fin de año

JOSÉ MANUEL RAMOS ARREDONDO Publicada el

Empieza el invierno y las noches más largas, las fiestas están por doquier y vienen a la mente momentos de alegría pero también para muchas personas recuerdos que provocan tristeza, tal vez de soledad.

La manera en que encaramos e interpretamos los proyectos o lo que nos pasa influye en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y en nuestro entorno.

Se avecina fin de año y una sensación extraña nos invade a muchas personas: llegan las fiestas y con ellas esa costumbre de reunir a toda la familia, de agrupar personas que no suelen verse a lo largo del año y de comer comidas que vaya a saber por qué solo están reservadas para las fiestas como un ritual y además con mucha superficialidad.

Varias personas comienzan a sentir un cierto desánimo, como si las festividades fueran un obstáculo entre el cierre de un año y el comienzo de otro. La tradicional reunión para festejar es tomada, por muchos, como una obligación; por otros, como un espacio de desavenencias familiares (tu familia, mi familia, solos), y para algunos como un espacio de regocijo.

De acuerdo a cómo veamos y sintamos las fiestas nos veremos abordados por emociones diversas: bronca, enojo, alegría, aburrimiento, tedio, satisfacción, temor, angustia, etc. Sin duda, las fiestas obligan, ante todo, a regular las emociones que provocan con el fin de pasarlas lo mejor posible y salir enteros del trance para empezar un nuevo año y estar doce meses alejados de ellas.

Muchas personas sienten que las fiestas, en lugar de ser espacios de reunión y unión familiar, son momentos que muchas veces generan conflictos y malestares: los regalos, la comida, tu familia, etc. Otras veces, las fiestas son también momentos de angustia por aquellos que no están, que ya no pueden compartir con nosotros una mesa navideña y cuya falta se siente particularmente en estos días.

Por otra parte, desde varios meses atrás, los medios de comunicación y el marketing de las fiestas invaden nuestra cabeza con mensajes y obligaciones navideñas. Qué comprar, dónde conseguirlo, para quién, cuánto gastar y cómo equilibrar ese gran gasto que suponen las fiestas con los consumos asociados a las vacaciones. En ese marco, lejos de ser un espacio de alegría, festividad religiosa y reunión familiar, las fiestas han pasado a ser un evento social que, para muchos, terminan siendo una tarea a cumplir y un posible conflicto, se convierten en obligación.

Cualquier situación de conflicto o amenaza genera ansiedad y frustración. La ansiedad comienza a vivirse como el presagio de momentos difíciles a atravesar y las emociones negativas comienzan a embargarnos en una etapa que, para algunos, supone cansancio y estrés laboral adicional.

Cuando las emociones negativas impactan sobre la mente y el cuerpo es necesario regularlas. La regulación de las emociones es una tarea que emprendemos cotidianamente sin mayor conciencia y que se hace especialmente necesaria en épocas de emociones intensas como las fiestas y la llegada del fin de año. A esto llamamos alfabetización emocional.

Regular las emociones supone lograr ejercer cierto manejo sobre ellas para que la conducta diaria pueda seguir siendo sostenida hacia aquellas metas que nos proponemos, para que la ansiedad no consuma los recursos destinados a lidiar con los conflictos y para que hacer lo que debemos/queremos hacer sea posible.

Esto me lleva a recordar lo que mi Maestro Sergio González me compartió: “que mis emociones son parte de mí, sin ser la totalidad de mi ser”.

Que mis emociones son una gama que sirve para expresar mi bienestar o para dañar a alguien. Mis emociones son con lo que valoro el mundo de personas y cosas; sin emociones todo me sería indiferente.

Las buenas emociones me dicen que tengo un alma pura y refulgente como el sol. Las malas me dicen que en ella hay oscuridad y retraso. Al darme cuenta que mis reflexiones juzgan, puedo entender que soy libre de escoger y así seleccionar positivamente mis juicios y de esta manera despojo a las emociones de su carga temperamental.

Depende de mí, por lo que no consentiré que mis emociones me lleven a estados de enojo, envidia o depresión pues esto me conducirá a soledad, infelicidad y enfermedad. Elijo ser contento, feliz, tranquilo y confiado. Mi vida estará llena de gozo y amor.

Sin olvidar que esta época es una oportunidad para reconciliarse con los suyos, para poner en orden las causas de rencores y disgustos, además es una buena oportunidad para reconciliarse consigo mismo.

¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!

manuelramos28@gmail.com