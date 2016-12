Es una prioridad el padrón del comercio semifijo

LAURA DANIELA DOMÍNGUEZ | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

Deberá ser prioritario el padrón del comercio semifijo de Feria Navideña instalado en la calle 5 de Mayo, 31 de Marzo y Constituyentes, para fortalecer la dinámica de autoempleo en esta temporada, declaró el Lic. René Alba, responsable de Padrón y Licencias, quien dijo además que una de las normas que cambiaron en el comercio de 2016, fue el obligado uso del gafete, una medida que no sólo promoverá el orden en el padrón de los comerciantes, sino que combatirá la competencia desleal entre ellos.



“Con el uso del gafete ningún vendedor podrá filtrarse como paracaidista. Esto repercute en el combate a la competencia desleal, ya que al no pagar gafete más el impuesto correspondiente, el comerciante baja el costo de sus productos”, se explicó en Padrón y Licencias.



Como nueva norma, los comerciantes no registrados en un padrón con gafete acreditado, se les removerá fuera de los cuadros principales de la ciudad.