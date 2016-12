Pastorela en la Antesala del Cielo

EZEQUIEL HERNÁNDEZ LUGO | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

¿Son especiales todos los niños? ¿A qué nos referimos cuando decimos “Niños con necesidades Especiales? Pues nos estamos refiriendo a cualquier niño que pueda necesitar ayuda adicional debido a un problema médico, emocional o de aprendizaje. Tal vez estos niños necesiten medicinas, terapias o ayudas adicionales que otros niños no suelen requerir . Habrá quienes necesiten de algún aparato ortopédico o silla de ruedas, o tengan problemas de visión, de audición o de habla, o bien, hasta problemas de aprendizaje, etc.



Pues ayudar a estos seres especiales, es un reto que no cualquier persona toma. Y menos gratuitamente. Ni tu ni yo nos atreveríamos hacerlo. Pero podemos ayudar para que otros lo hagan. Para así, en la medida de nuestras posibilidades, se brinden atenciones a esas personitas, para que ellos sean también independientes como sea posible. Y una de las mejores formas de ayudar a esos niños, es siendo amables con ellos y ayudando a solucionar sus necesidades, todo lo que esté a nuestro alcance.



Pues así como hace un momento asenté, que ni usted ni yo nos atreveríamos a realizar un loable proyecto de esta naturaleza, pues existen en Lagos personas que sin buscar la foto de la primera plana, con un carisma y virtudes especiales y que por naturaleza nacen, sienten y viven con la sensibilidad poco natural que les permite, surcar la aventura de ayudar a quien mas nos necesita. Ellos son el ejemplar matrimonio de Laura y Juan José, quienes se han aventurado a fundar la guardería “Kan Etznam”, y en ella, asisten a varias docenas de niños.