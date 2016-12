PAN, estrena jefe

El Partido Acción Nacional cuenta ya con nuevo dirigente en el municipio de Lagos de Moreno; en una cerrada contienda Gerardo Cedillo se alzó con la victoria por la mínima diferencia de 7 votos ante Willy Rocha Durán.

Apenas iniciado el mes, todos los afiliados al PAN acudieron al llamado para renovar su dirigencia en Lagos, bueno, casi todos, pues de los más de dos mil acudieron poco más de la mitad y unos cuantos no votaron.

Como dije, la diferencia fue mínima y se pudo mover hacia cualquier lado en cualquier momento, lo que habría significado un cambio significativo en la corriente que pretende tomar el PAN con vistas al 2018, al fin y al cabo las cosas quedaron como están, o como ya estaban dicen algunos.

Y hablando del 2018 no nos extrañe la probabilidad de que para esa contienda el Partido Acción Nacional y el Movimiento Ciudadano vayan en coalición, si ya desde las internas se ve la alianza, pues no hay que olvidar que muchos militantes de MC antes los hacían en el PAN y otros tantos los siguen haciendo.

Tanto así que incluso se les vio formados en la fila para realizar su voto, no sabemos si por Willy Rocha o por Gerardo Cedillo, pero según dicen, de que votaron, votaron.

El asunto es que el tiempo se les vino encima a los del PAN y no alcanzaron a dar de baja del padrón a muchos exmilitantes que ahora andan pintados de naranja, pero eso no impidió que acudieran a la asamblea e incluso participaran en la toma de decisión de quien dirigirá a Acción Nacional en Lagos y nadie pudo evitarlo, de acuerdo con los estatutos del partido.

No hay que pensar mal, pero si lo hacemos en un escenario fatalista, probablemente por el descuido de no dar de baja a exmilitantes el rumbo del Partido Acción Nacional está en manos de Cedillo y no de Rocha, pues como lo dijimos en un principio la diferencia fue mínima, la balanza practicante todo el tiempo estuvo equilibrada y esos 7 votos pudieron ser de expanistas que ahora defienden el movimiento naranja, pues según Magdaleno Torres por lo menos 30 panistas deben ser expulsados del PAN por haberse comprometido con intereses de otros partidos políticos y, aunque han solicitado la baja, esto no ha pasado, pero como dije, no hay que pensar mal.

Rápido aprendieron

Los que de plano se volaron la barda fueron dos que tres regidores del Honorable Ayuntamiento, que con tal de facilitarle la vida a sus secretarios técnicos al momento de elaborar las famosas actas estenográficas, hasta dejaron de presentar los informes mensuales ante las comisiones.

Recuerde usted que ésta fue una de las razones por las que el municipio laguense y otros tantos de la región no aprobaron en transparencia, pues dicen que elaborar las actas es un martirio y casi imposible debido al mal funcionamiento de los aparatos del sistema de audio, o por lo menos es lo que dice la titular de transparencia, Luz del Carmen García Gómez.

El asunto es pues que esta semana hubo sesiones de 15 minutos, donde prácticamente se tomó lista y se concluyó la sesión. ¡No sean así! Las comisiones son para rendir cuentas y por eso se transmiten.

¿No se supone que la intención de trasmitirlas es para transparentar? y que todos los ciudadanos sepamos de qué hablan y conozcamos el rendimiento de cada Director o Jefe de Área; si dejan de leer los informes porque “ya los enviaron previamente por correo”, se pierde el sentido de transmitirlas por internet y de realizar las comisiones ¿O será que mandaran también por correo el informe a cada ciudadano?

¿No le digo? Aprenden rápido, pues lo mismo pasa como sabemos con la famosa “previa” en la sesión de Ayuntamiento, dicen, para eficientar tiempos.

O sea que por cumplir con las actas estenográficas, que son transcripciones de cada Comisión, dejan de rendir cuentas en las propias mesas de trabajo, o lo que es lo mismo, destapan un hoyo para tapar otro, ¡Ay, ese Alcalde y sus consejas!

Ya con las fiestas navideñas encima seguro las cosas andarán muy relajadas, pues el Ayuntamiento ya está de vacaciones, aunque algunos funcionarios ya anunciaron que seguirán laborando pues andan muy comprometidos, dicen, con su labor en la Presidencia, nosotros también seguiremos chambeando, pues como dicen por ahí “la noticia no descansa”.

Los mejores deseos

No queremos dejar pasar la oportunidad hoy de desearles a nuestros lectores, muchos o pocos, el disfrute durante estos días del ambiente navideño que ya se vive en los hogares laguenses: ¡Feliz Navidad!