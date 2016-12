Primero la justicia; después el perdón

SERGIO IGNACIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ Publicada el

El Papa Francisco recibió el viernes por la mañana, en su despacho del Palacio Apostólico en El Vaticano, al Presidente de Colombia, José Manuel Santos, durante 20 minutos. Tras el breve encuentro y cumplidos los protocolos -incluyendo un intercambio de regalos- el Pontífice recibió al ex Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez (2002-2010), con quien departió otros minutos. Luego, el Jefe de la Iglesia Católica recibió a ambos políticos y, sentados los tres frente a frente, el Vicario de Cristo los instó a un diálogo ante el histórico momento que vive el país sudamericano. El Papa, insistió en que debe haber una educación para la reconciliación y el perdón.



Como sabemos, desde hace más de 50 años, en Colombia hay una guerra fratricida que ha dividido al país: causado miles de muertes, secuestros, extorsiones, actos terroristas incluso en Bogotá, la capital, con decenas de muertos y heridos; ocupación por la guerrilla de vastos territorios selváticos donde se esconden, cultivan (y comercializan) droga que venden a capos de Estados Unidos, de donde les llegan los dólares que son suficientes para mantener ejércitos bien disciplinados y pertrechados.



Son tantos los factores que han intervenido en esta prolongada lucha que ni caso tiene querer analizarlos aquí. Se involucran guerrillas comunistas, grupos paramilitares de derecha, terroristas, etcétera. El caso es que el Presidente José Manuel Santos firmó con los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un acuerdo de paz, en La Habana - donde les sirvió de anfitrión Raúl Castro- pero el 2 de octubre se sometió a plebiscito del pueblo colombiano si se ponía en vigencia dicho acuerdo, y el resultado fue un no rotundo.



Álvaro Uribe Vélez, actual senador, encabeza la oposición a tal acuerdo, porque insiste en que los dirigentes de la guerrilla deben pagar con cárcel su delito, en vez de concederles el perdón incondicional que pide el Presidente Santos. Peor aún, Santos quiere que los delincuentes, ya perdonados, se conviertan en partido político para que puedan participar en elecciones y (posiblemente) hasta convertirse en gobernantes (¡).



Ambos personajes ahora están totalmente distanciados y sus posiciones, al parecer, son irreductibles. Juan Manuel Santos fue jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia cuando Uribe Vélez era el Presidente. Ahora Santos es el Presidente y Uribe senador, que lidera la oposición política en el país.



Ahora recuerdo que el 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, el turco Mehmet Ali Agca disparó contra el Papa Juan Pablo II frente a miles de fieles. El Papa fue llevado inmediatamente al Policlínico Agostino Gemelli, donde lo operaron de emergencia. Agca fue condenado a cadena perpetua. Juan Pablo II lo visitó en la cárcel el 27 de diciembre de 1983 y lo abrazó y perdonó... pero no lo sacó de su prisión. En 2010 lo indultaron las autoridades italianas.



Me ocupo de todo esto porque leo en nuestro periódico AM que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó de ese partido a Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, y suspendió los derechos como militante de Roberto Borge, ex mandatario de Quintana Roo y, además, expulsó a tres colaboradores de Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz… por corruptos... (Grandísimos ladrones). ¿Y la justicia? ¡Brilla por su ausencia!



Es verdad que en México, como dice el Papa Francisco para Colombia, debe haber una educación para la reconciliación y el perdón de tanto gobernante ratero y tanto delincuente asaltante, secuestrador y asesino; hay que perdonarlos (como lo hizo Juan Pablo II con su atacante), pero primero: deben pasar muchos años en la cárcel, que les servirá de purgatorio. Una nación sin justicia va a la revolución.