‘Villancicos y posadas’

ALFREDO SANTOS MARTÍNEZ Publicada el

Se dice que: “el que canta, ora dos veces”. Ciertamente, ya que para todo feligrés de cualquier creencia y de cualquier época, el canto a su dios o dioses, siempre tuvo un momento de alto respeto y con el que alcanzaban éxtasis o plena comunicación con sus deidades.



A lo largo del tiempo, las alabanzas se han convertido en indispensables en los ritos o celebraciones de las religiones y es precisamente con el canto y con la compañía de los instrumentos que se establece una comunicación profunda y con mucho sentimiento.



Los cantos o alabanzas que frecuentamos los cristianos, inmediatamente los identificamos; por ejemplo: los cantos para La Misa, los cantos para el Rosario, para la Exposición del Santísimo Sacramento, etc.; pero además, reconocemos los cantos que empleamos para los diferentes tiempos litúrgicos como: Tiempo Ordinario, Cuaresma, Pascua, Adviento o Navidad y éste último, es el que ocupa mi tiempo en esta ocasión.



Los cantos a los que recurrimos para esta “Estación del tiempo” en el que estamos entrando, son llamados también como “Villancicos”. Son originarios de España y Portugal y tiempo después de la Conquista de diferentes regiones de América, también fueron tomando importancia; sobre todo en México.



Las primeras composiciones que pueden denominarse con este nombre surgieron hacia la segunda mitad del siglo XV, durante el Renacimiento.



Su nombre tiene probablemente su origen en que se trata de composiciones de naturaleza popular, cantadas por los villanos o habitantes de las villas, generalmente campesinos u otros habitantes del medio rural. Eran cantados en fiestas populares, originariamente sin temática específicamente religiosa, y los principales temas eran los acontecimientos recientes del pueblo o la región. El género se amplió posteriormente hasta incluir temas de diverso tipo.



En el siglo XVII el villancico es un género sumamente popular, y para entonces constituirá la mayor parte de la producción musical española de la época. Se componen multitud de villancicos devocionales para las distintas festividades religiosas tales como la Asunción, la Inmaculada Concepción o festividades de santos, además del Corpus Christi o la Navidad.



En la América colonial el villancico siguió un desarrollo paralelo al de la península y fue valorado como medio evangelizador, incorporaba el lenguaje y ritmos de las formas locales, incluyendo con frecuencia palabras en idiomas indígenas y vocablos africanos. Entre estos figuran los llamados villancicos de negro o negrillos en los que se imita el sonido de los dialectos africanos. Entre estos son particularmente conocidos los de Sor Juana Inés de la Cruz.



En la actualidad, en México y otros países de Latinoamérica, se han adoptado como “Villancicos”, aquellas composiciones para Navidad o para los ocho días antes del 25 de diciembre, que es el día culmen y es porque todo se prepara para ese día, en el que se recuerda el nacimiento del Hijo de Dios, nacido de María.



Los temas a los que recurren los Villancicos son todos en torno a la travesía que realizan La Virgen María y su esposo José el Carpintero. Temas que están llenos de misticismo y profunda enseñanza, pero que de una manera amena, nos permiten aprender aquellos momentos que trazaron el punto de inicio para efectuar “La Historia de la Salvación”.



La Virgen María, en su recorrido nocturno y frío, inspiró “Una Bella Pastorcita”; además “Pisando la escarcha, deshaciendo el hielo”. Y ni qué decir de “Humildes Peregrinos: Jesús María y José”. El “Burrito Sabanero” que ese sí es más actual y que fue originario de Venezuela y compuesto en 1972.



“Ande, La Marimorena” que yo creía que era un villancico más actual, pues resulta que data desde 1700 y conserva la letra original desde aquel tiempo, pero la que hoy escuchamos es la versión corta y de hecho, la original tiene versos que son muy cómicos como: “En el portal de Belén han entrado los ratones y al bueno de San José, le han roído los calzones”; los villancicos también tienden a ser divertidos y por eso son bien gustados por los niños, que son los que más entusiasmo prestan, como cuando comienza: “Los Pastores a Belén”, “Campana sobre Campana”, “Los Peces en el Río”, “Arre Borriquito”; todos los niños aplaudiendo y mucho tiempo atrás, con sus cotorritas de barro que las llenaban con agua y gorgoreaban y como siempre, solo eran para travesear; además, los panderos, las sonajas y los pititos para acompañar los villancicos. La señora que rezaba, con su rebozo cubriéndole la cabeza y de rodillas y no leía “libritos de Navidad”, siempre se sabían todo de memoria como “A la rro rro Niño” y “Levantate Manuelito”.



“Campañas Navideñas” es la versión en español de la mundialmente conocida: “Jingle bells” y es también, un villancico muy recurrido; pero cómo no mencionar “El Niño del Tambor” que podría ser el villancico por excelencia, porque con tan sólo escuchar los primeros sonidos, identificamos varias cosas: que es Navidad, que es Paz, que es Amistad; que es tiempo de promover los valores humanos y que es momento oportuno para dejar a un lado nuestras ocupaciones físicas y mentales, para dedicarlas a la familia y estar unidos celebrando, que hace 2016 años, nació Jesucristo, nuestro Señor.



Nadie puede negar que la Navidad, así como es de bonita, también resulta triste, porque nos hace recordar nuestro pasado y en ese pasado se encuentran todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros; pero aunque es cierto que es difícil aceptar que ya no están con nosotros, también debemos por eso, estar bien con la familia que aún tenemos, con los amigos, vecinos y compañeros, y aunque no debemos de esperar a que sea Navidad para provocar estos momentos de convivencia, lo peor sería que ni este tiempo lo aprovecháramos.



La alegría de los cantos, las oraciones, los rituales para “Pedir Posada”, “Acostar y Levantar al Niño Dios”, son tradiciones tan importantes en nuestra sociedad y en nuestros Pueblos aún se conservan con mucho celo y hemos visto que aunque se dejen de hacer en comunidad, en las familias se han ido incrementando. Muchos nuevos matrimonios se preocupan por tener su Nacimiento y hasta convocan a “Hacer Posadas” y así reúnen a diario, a familiares, amigos y vecinos. Todavía es una tradición que se pongan de acuerdo para que las Posadas no coincidan a la misma hora para que puedan asistir a un lado y a otro y esto, pues qué mejor para los niños, ya que acumulan más “molotes”. Hablando de molotes, ya mucha gente no quiere decir “molotes” y para sentirse más “sofisticada” dice: “los bolos” o simplemente “los dulces”, pero debemos de conservar esta palabra, aunque en otros lugares, molotes se refiere a una comida. Ya de por sí, dejaron atrás las colaciones, las galletas de animalito, las cañas y esos dulcitos de barrilito, de anís, de naranja y de piña que ni tenían envoltura y así “mugrositos” por los cacahuates, nos los comíamos tan sabrosos. Ahora ya queremos puros dulces buenos y hasta revisamos con mucho cuidado a ver cuál molote fue el mejor de la posada; pero bueno, eso creo que sí está bien, si hay los medios y es voluntad; pero no dejen a un lado lo tradicional, aunque vayan los chocolates “Hersheys” junto con los barrilitos “pobrecitos”.



No olvidar las piñatas de picos, porque hay que romper cada “pecado capital” que son siete, en lugar de romper piñatas de Peppa. Compartir el tradicional ponche, tamales, pozole y los buñuelos, a parte de la cena elegante; si van a cenar pavo, también ¡aunque sea!, unos tamales para no perder la tradición.



Las tradiciones navideñas son muy coloridas, emotivas y llenas de sabores y por eso, hay un mundo de variedades en todo; pero eso sí, sólo lo original y lo muy nuestro, nos hace sentirnos como hermanos; los villancicos, los molotes, la cena, las lucecitas de las fachadas de nuestras casas, el pinito de Navidad y el Nacimiento son una muestra de alegría hacia la vida pero hay que extenderla hacia los demás y que no nos quedemos solamente en haber tenido, una casa bien adornada, con un bonito pinito y Nacimiento, sino que, experimentos la necesidad que tenemos de convivir siempre y de crear más momentos de paz y de unión familiar, que es precisamente lo que le falta a esta Ciudad de Lagos de Moreno, porque si en las familias se establecen los valores como el respeto, entonces habrá paz en la ciudad.



Dios bendiga sus hogares y les mantenga firme la esperanza.