‘Ya huele a Navidad’

LIC. MARÍA GUADALUPE SALAS LUGO Publicada el

Los amargados diríamos fiestas consumistas, los niños en su mayoría Feliz Navidad, los adultos “normales” a disfrutar de las festividades entre posadas que nada tienen de religiosas pero sí un buen motivo para hacer de estos días el pretexto para el regalo, la buena comida y un gran abrazo de buenos deseos. Las personas en su mayoría de alguna manera o en algún momento nos enfrentamos a sentimientos encontrados por no saber qué decir o que pensar en estas fechas decembrinas porque bien sabido es que no a todos nos pega de buena manera celebrar estas fiestas, nos anclamos a malos momentos y sin querer pega muy duro recordarlo.



Mientras que unos se agitan tanto por lo qué van a preparar para que no sea una cena ordinaria, qué regalos van a dar e incluso a recibir que parece que entre más grande sea la cena o el regalo es mayor la felicidad, otros con distinta medida sólo se conformaran con lo que modestamente puedan llevar a casa. En estas fechas nos convertimos en consumidores compulsivos, materialistas, compradores de marcas, consumidores que no aplicamos el eslogan de hace muchos años escuchábamos en radio y televisión: “regale afecto, no lo compre”.



Por un momento sentémonos a la mesa de una familia “clase media”, quienes ya están preocupados por llevar al sencillo “nacimiento” el regalo más modesto, y en la noche su cena no fue el pavo de tradición muy norteamericana -aunque el guajolote sea de nosotros-, sino un pollo cocinado amorosamente para que no sea una cena ordinaria más. Ya después de la cena la felicidad se convertirá en preocupación al no poder cumplir con el sueño de sus niños, pues la lista de regalos o la cartita que dejaron para el “niño Dios” era muy larga, los niños no miden sus sueños -ojalá nosotros como adultos tampoco los midiéramos para luchar por ellos-. Y si digo que los niños no miden sus sueños es porque entonces el compromiso de nosotros es que los puedan hacer realidad.



El día de hoy no me gustaría sea una reflexión más de las fiestas navideñas, porque ya luego también tendremos que pensar en que se acercan la de año nuevo y no se diga la de Reyes, es un continuo ir y venir de sentimientos, de emociones, de alguna manera buscarle lo doloroso de pensar qué pasará con aquellos que están de luto, o que están enfermos, que están solos, temporadas estas que se prestan bastante bien para la depresión. Si bien es cierto para muchos la Navidad es sinónimo de alegría, fiesta, alcohol, amigos, pero para otros es el buen pretexto para una situación de profunda tristeza que los va a dejar postrados en cama con un inventado dolor de cabeza o resfriado para no aceptar que la Navidad les duele, les trae la mayor soledad y mucha culpa por ese afán de hacer creer que la Navidad es fiesta, es convivir en familia, es tiempo de paz, sin embargo esa noche de invitados a la cena en bastantes hogares se encontraran la tristeza, soledad y los malos recuerdos que se quedan también a pernoctar en casa.



El nacimiento del redentor del mundo se comercializó, se le puso precio, como casi todo en esta vida, se hizo el agosto en diciembre y siempre que se pueda con cualquier fecha. Se va perdiendo poco a poco la esencia de su significado; significado que cada uno puede darle, desde valorar lo que Jesús Cristo vino a darle al hombre en la tierra, o el nacimiento de la esperanza, el renacimiento a la luz y que muchas veces perdemos con tantos problemas, incluso podemos encontrar personas que esta temporada no significa nada, se rehúsan a aceptar que somos parte de tradiciones y una cultura que no es tan fácil cambiar, y que en lugar de estar bien en estas fechas se ponen de malas al no poder convencer en su entorno que no se conviertan en consumidores, ¿qué significado le quiere usted dar?



No dudo que sea importante sacar provecho a estas fechas y hacerlas especiales, y que no sólo se tomen con alegría o nostalgia, pero es de más provecho que estos días sirvan para reflexionar sobre lo que tenemos y que muchas veces no sabemos valorar: vida para vivirla, comida que aunque humilde, puede alcanzar para compartir de perdido con algún vecino, reflexionar sobre la amistad que podemos reforzar con tan solo un buen abrazo o hacer nuevos amigos, hacer que una casa se convierta en hogar y que aunque no sea una mansión, sea suficiente para ser llamado así de esa manera “hogar”.



Es tiempo para pensar que a nosotros nos cubre un buen suéter para esas noches de tanto frío y que si buscamos podemos desprendernos de alguno porque tenemos dos o más para compartir con el que no tiene. Que nos sirvan estas fechas para reflexionar en que tenemos salud y que aunque no como quisiéramos, bastaría compararla con dar una miradita a las afueras del Hospital Regional o al Hospital del IMSS para ver en los rostros de muchas personas la desesperanza y el deseo de mejoría de algún ser querido. La lista es interminable, tenemos mucho, exigimos más y lamentablemente no nos damos cuenta de ello, dejamos pasar esos momentos felices que tan acertadamente se dice que jamás regresarán.



No es momento tardío para reflexionar y darle un sentido al nacimiento y renacer nosotros mismos a la actitud con la que queremos seguir viviendo -si es que vivimos-, y que así como se fincó la esperanza en el nacimiento del niño, nuestra vida también sea llena de esperanza en lo que podemos y debemos seguir haciendo, no sólo crecer en edad, sino crecer en todos los aspectos de nuestra vida: logros, metas, objetivos, espíritu, alma, cerebro, acciones, actos, etc., etc., y que el nacimiento de nuestra existencia también deje huella en su paso por este mundo y en los que se cruzan en nuestro camino, que aunque jamás llegaremos a la entrega del que ahora celebramos su nacimiento, por lo menos que nuestro paso por esta vida no sea en vano.



Es tiempo, por qué no, de hacer un comparativo válido de lo que somos en relación de algo o con alguien, y no por querer ser superiores o hacernos menos, sino sencillamente por lo importante de vernos como lo que somos y de lo que podemos y somos capaces de lograr. Es tiempo de que como hombres o como mujeres replantemos lo que queremos hacia adelante. No podemos regresar en los pasos y el mal que hayamos hecho que si se puede debemos reparar, si no es así, pues entonces a tratar de no volver a cometer el mismo error. Es tiempo de nacer o renacer a la dicha de estar vivos, y que esa vida implique también vivirla con los demás. Me gusta mucho el lema de los alcohólicos “vive y deja vivir”. Es tiempo entonces de nacer a las metas, a los sueños, a las realidades, para con hechos decir “vivo y dejo hacerlo a quienes me rodean”.



Me entró la nostalgia que a muchos abriga o desabriga estas fechas, no me puedo sustraer al significado de estas celebridades y también lo que hoy escribo lo tomo para mí. Quiero renacer y dejar huella, pensar y sentir que estos días no sólo son cenas, regalos y felicidad. Quiero pensar y mirar bien lo que tengo y dar gracias por ello, agradecer también a quien está en mi camino. Hoy esta columna es el común de un sentimiento general, el sentimiento de la fecha para estar bien conmigo, contigo y con todos. Pero también es la columna de la esperanza en una mejor Navidad y mucho mejor año nuevo, es la reflexión para ver al campesino que no fue pagada su cosecha como debía ser y pedir que no pierda la fe, al obrero que no alcanzó este año para los juguetes de sus niños y que no pierda la fe, al de la madre soltera que deja a sus niños solos para llevarles algo que comer, al anciano solo y abandonado y que no pierda la fe, al enfermo desahuciado y en soledad para que no pierda la fe... en fin, sí me entró fuerte la nostalgia de estas fechas, soy parte de una tradición y muy orgullosa de compartirlas. ¿Felices fiestas? Eso lo decide usted y eso lo decido yo, que huela a Navidad y que este sentimiento permanezca por mucho, mucho tiempo con usted.