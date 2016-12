Anulan a Red Recolector

No más dólares



Nada más falta que las autoridades tomen el toro por los cuernos y cierren el negro capítulo de la recolección de basura.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó anular el contrato con Red Recolector a menos que Bárbara Botello y Cía., justifiquen por qué ensartaron al Municipio en un contrato leonino, a 20 años, al doble de precio e incrementos de tarifa en dólares.



La ahora diputada federal y su cómplices prófugos, también deben explicaciones del cierre de unos 500 empleos de choferes y “loberos” de los camiones de basura.



Y peor, Bárbara sujetó a los leoneses a una guillotina. Si anulamos el contrato antes del 2034 pagaremos un castigo de 2 mil millones.

Márquez y el compadre



En la turbulencia política que desató la oveja descarriada del PAN, Gerardo Valdovinos, al destapar al secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué para la gubernatura de Guanajuato, apareció otra vez el compadre más famoso de la comarca, Rafael “El Gallo” Barba, próspero empresario irapuatense.



Con la venia del jerarca del Yunque, Elías Villegas y ante la presencia del compadre del Gobernador, el hijo pródigo tocó la campana para iniciar la colecta a favor de Diego.



“El Gallo” Barba repite en la chamba –no reconocida- de recolectar los dineros para la campaña del suertudo Diego Sinhué, eso sí, con discreción y lejos de los reflectores que alumbran al Gobernador.



Nada menos ayer, Márquez y Barba comieron juntos en Melchor Ocampo 1891, en Irapuato.



El vehículo oficial del Gobernador y la camioneta gris del empresario, estacionados sobre la banqueta, delataron la reunión de los compadres.

Una tarea para Diego



Si Diego Sinhué volteara a ver a su equipo de colaboradores, hoy o mañana, se daría cuenta que su vocero, el joven Daniel Zúñiga, sufre una tragedia familiar.



El departamento donde habitaba con su esposa y sus dos pequeñitas, explotó el martes pasado. Tres días después falleció su bebé de un mes en el Hospital General.



Familiares y amigos del matrimonio convocan a la población para ayudar a Daniel, a su esposa Berenice y a la niña de tres años. Se trata de donar alimentos enlatados, productos de higiene, limpieza, cobijas, ropa, etcétera, todo indispensable nada extraordinario.



Por si acaso el titular de Desarrollo Social desconoce la desgracia de su colaborador… por este medio le informamos que ahí lo necesitan.



Hoy inicia la colecta.

Alza al transporte



Antes de terminar el año habrá incremento a la tarifa del transporte público. Téngalo por seguro.



Es el aumento nuestro de cada trienio, cada Gobierno Municipal juega sus tiempos para asumir el costo político en un solo momento durante la administración y lo más alejado a las elecciones.



El asunto no es hoy si habrá o no un aumento, ya todos saben que sí, ni siquiera de cuánto pues los empresarios hacen su juego de pedir más y todo termina en un acuerdo de lo posible. El gran tema es ¿a cambio de qué se autorizan nuevas tarifas?”.



La decisión está en la cancha de la Comisión Mixta Tarifaria que integran seis representantes públicos y tres de los transportistas, el viernes se reunieron en privado y durante la semana tendrán las que sean necesarias para firmar y darse el abrazo de una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.



Las justificaciones para el incremento les sobran: que si el último fue desde abril 2014, que si el incremento del diesel y los insumos, el alza del dólar que dispara el costo de las nuevas unidades, que si las inversiones que tuvieron que hacer para la tercera etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y las que faltan para poner en marcha -dicen que para mayo o junio- la cuarta etapa, y más.



Pero los ‘no’ de los usuarios también son una larga lista: la precaria situación económica de la mayoría de la población que usa el servicio (600 mil leoneses en condiciones de pobreza, según el Coneval), los salarios, las quejas por el servicio en su cobertura, oportunidad, comodidad, limpieza y seguridad.



El último incremento fue de 8 a 9 pesos en la tarifa en efectivo, de 6.30 a 7.30 pesos con tarjeta PagoBús, la preferencial se ‘congeló’ en 3.70 pesos y se incluyó la gratuidad para los adultos mayores.



La presión para el alcalde Héctor López ahora parece mayor que en otros trienios, ya no puede negociar con no mover la tarifa preferencial, y en el caso de la gratuidad definieron que el modelo que se aprobó en el 2014 no es financieramente viable y habrá que fijar un tope de dos viajes y además únicamente para los que el DIF determine que están debajo de una línea mínima de bienestar.



Lo que viene entonces es un aumento a las tarifas en efectivo, tarjeta y preferencial, y quitar la gratuidad a miles de adultos mayores que hoy lo tienen. ¿Cómo le hará entonces Héctor López y su equipo para cerrar una negociación con el menor impacto al usuario y de paso a su imagen política?



Los transportistas piden aumento de 2 pesos en la tarifa efectivo, les dirán que es mucho y seguro quedará en otro pesito para cerrarla en $10, con tarjeta no deberá pasar de 8 pesos y la preferencial en 4 pesos. Tampoco habrá un gran jaloneo.



Vaya lío para Héctor cuando de por sí los niveles de aceptación no son del todo favorables por muchas razones, la principal que es la percepción y los datos duros sobre el incremento en la inseguridad.



El Municipio pagó a una consultora por un estudio de los costos de las 19 empresas del transporte público. El reporte concluye con una serie de láminas con puros números rojos, que ya no pueden con tantas pérdidas. Según eso de enero a agosto los transportistas tienen déficit de 101 millones.



El director de Movilidad del Municipio, Luis Enrique Moreno Cortés, matizó que no es que anden poniendo de su bolsa simplemente lo que pasa es no se ejecutan las inversiones que el estudio las incluye como gasto.



Según el reporte de Deloitte los 1 mil 579 millones de ingresos del Sistema de Transporte de enero a agosto son insuficientes, y, de no aumentarlos, para el siguiente año el déficit sería de 320 millones.



Pero también hay datos que prueban la percepción no del todo favorable de los usuarios sobre el servicio. Por ejemplo el regidor neo-panista, Jorge Cabrera, recién documentó en 500 encuestas que para el 51.6% la tarifa actual se le hace cara, al 42.6% lo justo y sólo para el 5.8% es económica.



A ese argumento del precio el Director de Movilidad defiende que en León el 85% de los destinos es con una sola tarifa, y en otras ciudades el 20 ó 30% paga dos o más pasajes para llegar a su destino.



La encuestadora Inmersa Marketing en su evaluación del Gobierno Municipal registró que en el tema el tema de transporte público el 47% ve el servicio igual, otro 47% cree que ha empeorado y sólo el 6% lo ve mejor.



Y el principal problema del servicio es falta de rutas para un 34%, seguido de falta de información 29%, tiempo de traslado 27%, falta de unidades 16%, precio 14% y la seguridad un 12%.



La Comisión de Movilidad del Ayuntamiento la integran: Luis Ernesto Ayala, presidente; Carlos Medina, secretario, y como vocal Jesús Vázquez. A excepción de Medina los otros dos también son parte de la Comisión Mixta Tarifaria. Ellos deben de presionar por un mejor servicio de transporte.

PAN, saldo de la batalla



La primera batalla por la candidatura a Gobernador en el PAN terminó.



Ya cada grupo sacará sus conclusiones si de algo sirvió la disputa para ganar comités municipales y el mayor número de posiciones en el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Al exterior lo que quedó fue la imagen de una lucha entre dos grupos por lo que viene al 2018.



En números, el oficialismo que representa el gobernador Márquez y su ‘delfín’, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, pueden alzar la mano de una victoria. Presumen 33 comités municipales, 10 consejeros nacionales y 74 estatales, pero al final ¿servirá de algo?



La victoria dejó costos. Por un lado los señalamientos de su contrincante, el senador Fernando Torres, del aprovechamiento de todo el aparato oficial y programas sociales para favorecerlo, los de enfrente responderán que el que acusa tendrá que probar sus dichos, pero la sospecha ahí queda.



La alianza con el polémico exsenador y exdiputado federal, Luis Alberto Villarreal, fue una acertada maniobra política para el de San Miguel de Allende, que le alcanzó para estar en el Consejo Nacional e incluir a otros tres de los suyos como Justino Arriaga, Ale Reynoso y Lorena Alfaro, lo que todavía no queda claro es si eso le conviene en algo a Márquez y Diego en el futuro de un proyecto político.



Por lo pronto ese pacto ya dejó un damnificado importante, el coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, que no alcanzó espacio para estar en los 16 del Consejo Nacional.



El médico-político apostó a la democracia panista, a que los aspirantes jueguen limpio y los militantes que fueron delegados votaran por las trayectorias, pero no fue así, todos pelearon por sus intereses.



Se disciplina como institucional al Gobernador, pero una pieza clave marquista quedó dolida.



En 2017 Diego Sinhué tendrá una lupa en cada uno de sus pasos, y no sólo de la oposición sino de sus rivales al interior quienes vigilarán el personal que contrate y las acciones del programa Impulso. Eso será bueno para todos pues la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ejercerá 2 mil 885 millones de pesos.



Ese presupuesto superará incluso al de la Secretaría de Seguridad Pública con 2 mil 446 millones, a la Procuraduría de Justicia con 2 mil 130 millones de pesos, y más lejos todavía de otras como la Secretaría de Obra Pública, la de Desarrollo Agroalimentario, Desarrollo Económico, Gobierno, etc.

Ling contra las cuerdas



El segundo periodo de Alfredo Ling como jefe del PAN en León, inició con problemas.



La definición de las carteras para los integrantes del Comité Directivo Municipal provocó una renuncia, la de Gemile Abugaber, esposa del diputado federal Miguel Ángel Salim, quien pretendía trabajar por la promoción política de la mujer pero los intereses de “otros” querían mandarla a Relaciones Públicas.



Gemile decidida dejó la reunión advirtiendo que deseaba trabajar, no hacer relaciones públicas.



A los identificados con el senador Fernando Torres no les pareció nadita que Ling Altamirano llegara con las carteras repartidas del Comité Municipal 2016-2019 sin tomarles opinión. A Ling se le olvidó que gracias a un acuerdo Torres Graciano-Miguel Márquez, está en su segundo período.



En fin, después de que Ling leyó la lista de propuestas de candidatos a los diferentes cargos, se votó y quedaron 12 contra 12, el voto de calidad fue el de Ling. Ya no hubo oportunidad de debatir nada y fue entonces que algunos de los molestos de plano se fueron.



De llamar la atención que a la reunión el viernes por la noche del nuevo Comité Municipal del PAN se presentara el mismísimo alcalde Héctor López Santillana, de quien no se recuerda precisamente por asistir a las reuniones del Comité, tampoco se le vio en la Asamblea Municipal ni Estatal del partido para ratificar a la dirigencia municipal y nombrar consejeros estatales y nacionales de su partido.



Ling Altamirano ocupaba del voto del Alcalde y del coordinador de la fracción en el Ayuntamiento, el síndico Luis Ernesto Ayala (que son miembros exoficio del Comité), para inclinar la balanza a favor de su propuesta.



Al final quedó como secretaria general Karen Irazú Anguiano (exdirigente juvenil en León y hoy empleada de la Secretaría Particular del Gobernador), y como tesorero Francisco Becerra, quien viene de ser el anterior Secretario. El otro grupo empujaba para la Secretaría a Raúl Márquez Albo, ex síndico en el Ayuntamiento 2009-2012.



Entre los que abandonaron la sesión después de la votación anote a la diputada local Libia Dennise García Muñoz Ledo; a la dirigente de Acción Juvenil, Reyna Morales; al propio Raúl Márquez, Nayeli Céspedes, Allan León, Margarita Alba, Tatiana Ramírez, Alejandro Aceves, y Gemile Abugaber, ésta última hay que esperar si ratifica por escrito la renuncia que presentó el viernes.



En el PAN de Guanajuato y León “el horno no está para bollos”, todos juegan por algo para el 2018, pero en 2017 todo puede pasar...