Cuide su crédito, que es su patrimonio

El 15 de septiembre de 2008 fue “lunes negro” en Wall Street. Lehman Bro thers, al igual que otros bancos, había perdido miles de millones de dólares por sus negocios con créditos inmobiliarios de alto riesgo y se declaraba insolvente. Merrill Lynch se vendido al Bank of América y las bolsas del mundo se hundieron.



El crack financiero de los bancos dio origen a la crisis mundial que aún castiga a todos los países del orbe y, como consecuencia, la economía mundial vivió su peor recesión desde la Segunda Guerra.



Por consiguiente, los economistas de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, decidieron imprimir miles de millones de dólares e inyectárselos a la economía.



Compraron bonos, papel comercial, hipotecas y, como medida económica para ayudar a salir de la recesión de los últimos años, bajaron drásticamente la tasa de referencia, que es con la que los bancos centrales le prestan a la banca comercial.



Finalmente, el pasado jueves 15 de diciembre, la Reserva Federal, la FED, decidió subir su tasa de referencia en 25 puntos base, es decir un cuarto de punto, pasando de 0.50% a 0.75% anual. ¿Pero, esto es bueno o es malo?



Desde luego, que lo preocupante sería que Estados Unidos no subiera la tasa de referencia, porque significaría que después de ocho años no se ha recuperado de la crisis; es decir, esto se traduce en que la economía norteamericana avanza a paso firme y seguro; así, la FED se anticipa a la influenza inflacionaria con una poderosa vacuna que es el alza en la tasa de interés de referencia, de acuerdo con la teoría monetarista de Milton Friedman.



El exceso de gasto y mucho dinero circulante generan inflación, lo que obliga a los bancos centrales a subir las tasas para retirar dinero del mercado, enfriar la economía, disminuir el consumo y que los ciudadanos guarden su dinero en papel gubernamental, libre de riesgo, y que no lo tengan circulando.



Por lo tanto, en México, la lucha del Gobierno federal debe de ser franca y decidida contra el alza de los precios el próximo año. La esencia del mandato del Banco de México es controlar la inflación; así, atendiendo a su responsabilidad, subió la tasa de referencia en 50 puntos, un día después de que lo hizo la FED.



Este año ha subido esa tasa desde el 3.25% al 5.75%, con la finalidad de evitar más depreciación del peso contra el dólar, lo que generaría mayor inflación. De hecho, las expectativas de inflación se mantienen alrededor de 3% para este año.



El aumento en las tasas por parte del Banco de México no es malo para todo el mundo: los ahorradores recibirán más por su dinero, mayores tasas de rendimiento por su capital invertido. En otra perspectiva, disminuirá el crecimiento del país, porque el dinero está más caro.



Los nuevos créditos para empresas serán a tasas más altas, por lo que seguramente utilizarán menos crédito para financiar su crecimiento, disminuyendo la adquisición de activos.



Sobre la vivienda, ¿qué efecto tendrá el alza de intereses? Lo anterior es una pregunta frecuente, porque, basándose en experiencias anteriores, a la gente le da miedo endeudarse a largo plazo con un crédito hipotecario para la compra de una vivienda.



La verdad, es importante entender que terminó la época de intereses bajos y empieza una curva de ascenso que durará tres o cuatro años, para luego estabilizarse.



Para decidir tomar una hipoteca es importante hacer algunas consideraciones: tener un trabajo e ingresos seguros, haber hecho algún ahorro para imprevistos y no comprometer más del 30% de los ingresos. Es muy importante tratar de contratar con tu banco una tasa fija, o topada, que aunque de pronto te resulte más cara, es una especie de seguro de que tu mensualidad a pagar no subirá fuera de control. Si ya consideraste lo anterior, entonces la recomendación sería que tomes tu crédito, porque las tasas todavía son bajas.



Las tarjetas de crédito suelen ser un dolor de cabeza, porque es una especie de crédito revolvente, con tasa variable. Lo mejor, sería empezar a bajar el saldo, con el objetivo de llegar a ser totalero, o sea que pagues a fin de mes lo que firmaste; los intereses ya son bastante altos, el promedio nacional del CAT, costo anual total, es del 44%.



Aunque, contra lo que piensan algunos analistas, creo que estos créditos de tarjeta serían los que menos se modificarían, debido a que ya vienes pagando una tasa tan alta que las alzas serían marginales o ya no subirían más.



De cualquier manera, es muy importante cuidar el crédito de la empresa o el personal, debido a que son determinantes en qué lo vaya a aplicar, la modalidad del crédito y las consideraciones y previsiones que deben de hacerse respecto al próximo año.



El 2017 será un año difícil para México, debido al cambio de gobierno en los Estados Unidos y a que las variables macroeconómicas para nuestro país se siguen deteriorando, según encuesta del Banco de México.



Respecto a lo anterior, las expectativas promedio de tipo de cambio para 2017 se ubican en 21.21 pesos, un movimiento al alza al que hay que ponerle mucha atención; lo anterior, porque cualquier aumento en las expectativas cambiarias podría presionar nuevamente al Banco de México a modificar al alza las tasas programadas para el próximo año, para evitar contaminación inflacionaria.



Las proyecciones de crecimiento económico para el 2017 continuaron siendo a la baja al quedar tan solo en un 1.60%. Para 2018 las expectativas pasaron de 2.42 a 2.28 y los próximos 10 años el crecimiento esperado del PIB bajó de 2.84 a 2.81%.



Por el lado de la inflación, las expectativas de mercado presentaron movimientos al alza a partir del próximo año. Para 2017, los pronósticos pasaron a ser de 4.13% promedio anual. Las correcciones al alza en las diferentes expectativas de inflación podrían obedecer a los riesgos asociados a un mayor incremento del tipo de cambio, y al efecto de la liberalización de los precios de las gasolinas el próximo enero, se espera un aumento del 15%.



Finalmente, recuerde que los intereses seguirán subiendo, por lo menos en tres ocasiones, la encuesta de Banxico espera un incremento de 75 o 100 puntos base a lo largo de 2017; es decir, la tasa de referencia actualmente está en 5.75%, el próximo año podría llegar al 6.75% y para considerar un crédito habría que sumarle la tasa de riesgo de un 4% a 6% más.



Pero, podría cambiar en cualquier momento en casos de volatilidad cambiaria y financiera, porque el banco central tratará de tener anclada la inflación, aunque apunta al alza.



En resumen: en lo general, al encarecerse los créditos se frenarán las inversiones y el crecimiento, vía el crédito bancario, así como el gasto en bienes duraderos. Es decir, una mayor tasa en los créditos bancarios va de la mano con menor crecimiento económico en el país.



Cuide su crédito, no arriesgue su patrimonio, porque dura toda la vida hacerlo y se puede perder en una mala decisión o un mal cálculo de posibilidades.