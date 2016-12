El Ejército blindado

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

En las encuestas nacionales que miden la percepción de los mexicanos sobre las instituciones, el Ejército y la Marina salen siempre bien evaluados. Los que sí están mal calificados, lo sabemos, en los últimos lugares, nada lejos del crimen organizado, son los partidos políticos.



Estos datos, como los que recabó el INE (Instituto Nacional Electoral) en el “Informe País, sobre el avance de la ciudadanía”, reflejan el hartazgo popular con instituciones que, como los partidos políticos, no ayudan sino más bien estorban a la vida nacional.



Estos resultados no son sorpresa, pues a lo largo de nuestra historia moderna, los mexicanos hemos valorado a instituciones como la familia y la iglesia, como sostén de lo que entendemos como Patria.



Otras mediciones encuestan a mexicanos sobre las “figuras” de nuestra cultura y cómo ellas ayudan o perjudican y, por tanto, son queridas u odiadas por la gente.



Así, los sacerdotes y religiosas, los maestros, los bomberos, siempre aparecen en los primeros lugares de estas mediciones, como los más aceptados. En los últimos están los políticos y los narcos.



¿Por qué las fuerzas armadas tienen estos niveles altos de aceptación? A diferencia de las policías locales, donde la gente tiene cada vez más reservas sobre su profesionalismo y honestidad, el Ejército y la Marina están entre los primeros tres mejores lugares en la evaluación.



Veamos el origen: en el siglo pasado todavía, la pertenencia al ejército, a una normal rural, a un internado, a un seminario, eran recursos a los que recurrían las clases sociales más pobres, para darle educación a sus hijos.



Con el tiempo, al crecer las ciudades por la urbanización y aumentar la oferta educativa, la sociedad tuvo en las preparatorias y universidades, otras opciones para formar a sus hijos.



Es en la segunda mitad del siglo XX, que la sociedad crea instituciones en el marco de democracias y nuestro País observa que su ejército se mantiene al margen de las convulsiones sociales posteriores a la revolución de 1910 y siempre lejos de los “golpes de estado” perpetrados por militares en el sur del continente en los setentas.



Por la cercanía de mis familiares (tres hermanos de mi madre fueron generales), conocí de cerca la formación militar y sus principios de amor a la Patria y la tradición de lealtad a las instituciones. Formados sus cuadros en un entorno de nacionalismo, lograron formar desde el Colegio Militar a miles de jóvenes.



Incluso en el movimiento de 1968, se ha comprobado, no fue el ejército quien atacó a los estudiantes, sino grupos paramilitares del gobierno.



Los tiempos cambiaron y ya en el final del siglo, el narcotráfico invadió como cáncer, la precaria salud de la vida nacional. Y aunque nunca estuvo ajeno a contener y combatir incluso a la delincuencia organizada, las circunstancias hicieron que en los años recientes, nuestro ejército debiera salir a las calles a proteger a la ciudadanía y a combatir al narcotráfico.



El Presidente Calderón fue quien primero dio la orden de atacar. Fox había preferido la estrategia de omitir. Hoy Peña Nieto ha optado por la estrategia de la inteligencia (no la suya ciertamente), sino me refiero a la militar y a la asociación con los Estados Unidos para desmantelar las redes de la delincuencia.



Al salir a las calles a proteger a la población de los “malosos”, labor para la cual no están preparados, empezaron los problemas, pues no están preparados para realizar trabajos policiacos. Su Misión es la protección de la soberanía.



Cuando les encomendaron trabajo de ataque a los delincuentes e incluso de investigación, las cosas se complicaron. Surgieron denuncias de la misma población por violación de los derechos humanos, o de omisión como en Ayotzinapa o de excesivo uso de la fuerza al repelar ataques de los narcos como en Tlatlaya.



Esta semana el Secretario de la Defensa exigió al Congreso crear un marco jurídico para regularizar la presencia del ejército en las calles. Es cierto que muchas voces en la sociedad se alzan para criticar que la ley legalice ahora el actuar del ejército pues temen que pudiera legalizarse el uso excesivo de la fuerza.



Nuestro ejército tiene ahora la necesidad de tener bases jurídicas que sustenten su actuar en defender a la sociedad de la delincuencia organizada, pues no se ve cercano el día en que vuelvan a los cuarteles. Las policías, incluso la federal, no tienen la capacidad de librar esa batalla solos.



El ejército incluso ha visto mermadas sus filas por miles de muertos, aumento de bajas por deserción y verse infiltrado por la delincuencia organizada.



Soy de los que respetan y quiere al ejército y que opinan que el Congreso debe generar pronto una ley para que el ejército siga en esta batalla. Requerimos, pues, que el ejército esté blindado.