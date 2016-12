Ii. Ceremonia de Incineración

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ Publicada el

Entre el cúmulo de asuntos que gestionaba y tramitaba el despacho de abogados, existían algunos muy peculiares, entre ellos, los relativos a contratos de arrendamiento de muchos locales pequeños, para comercio ubicados en la calle de Bucareli, cerca de la zona donde se ubica el famoso “Reloj Chino”, antes de llegar a la casona donde se ubica la Secretaría de



Gobernación.



Para una mejor explicación a los amables lectores, resulta viable comentarle que hacia los años de 1942 a 1948 por una necesidad social se aplicó un decreto denominado “Congelación de Rentas”, cuyo objeto político era mantener sin variación el precio del alquiler en los inmuebles de determinada zona de la Ciudad de México, puesto que los inquilinos se quejaban del constante incremento de las rentas, de tal manera que casas, vecindades, edificios, comercios y bodegas pagaban hasta $300.00 en ese momento. Por alguna circunstancia el decreto amplió de manera indefinida la aplicación de esta política.



Hacia los años de 1970 y 1971, época de estos relatos, muchos de los contratos de arrendamiento se habían vencido y los propietarios desesperados por el cobro de tan bajas rentas demandaban la terminación, mientras que los inquilinos en contrapartida se defendían con todos los recursos a su alcance para prolongar la vigencia de sus contratos ante tan bajo costo de la renta. Así pues varios inquilinos de origen oriental que ocupaban los pequeños locales para comercio eran asesorados y defendidos en el despacho de abogados referido, teniendo notable ahorro puesto que solamente se les cobraba mensualmente mil pesos por prolongar la vigencia de su contrato.



La misión de los abogados del despacho consistía en retrasar lo más posible la resolución definitiva de los juicios de terminación de contrato de arrendamiento y depositaban ante un Juzgado Civil el importe de las rentas de $300.00 pesos mensuales que se negaban a aceptar y recibir los propietarios.



Los pasantes del despacho, entre ellos Jesús Sánchez, quien esto relata, Ismael Godínez a quien le impusieron el apodo de “La Migajona” por ser obeso y flácido, Enrique G. Alpuche a quien todos le decían “El Campechano” por su origen, Javier Criollo que le apodaban “El Monstruo Verde” y Salvador Chavira “Chagolla”, tenían la misión de recibir el pago mensual de cada uno de los inquilinos de los locales arrendados que se defendían, hacer los escritos y obtener los billetes de depósito para llevarlos al juzgado civil, pues eran trámites repetitivos mensualmente; también vigilaban en los diferentes juzgados civiles los acuerdos que había en cada uno de los asuntos; fue así que me causó sorpresa como nuevo pasante del despacho que una de las secretarias, la principal, Anita, informó a los pasantes “no se les olvide el viernes en la noche que habrá Ceremonia de Incineración, para que no tengan otros compromisos y no falten me encargaron mucho el Lic. Zorrilla y el Lic. Hernández que los convocara”.



Sin conocer en qué consistía dicha ceremonia, les preguntaba a los demás pasantes que ya tenían 3 o cuatro años en la Firma de Abogados y solamente se reían respondiendo, pues no faltes y allí te darás cuenta. Finalmente llegó el viernes esperado y a las 8:30 de la noche estando todos en el despacho, incluyendo al Lic. Pérez Soto quien trabajaba en la Procuraduría de Justicia, pero aunque estando impedido legalmente, era socio del despacho y mandaba asuntos para litigar, así como también el licenciado López Sánchez quien aunque iba poco a las oficinas sabíamos era también socio, y colateralmente manejaba un negocio comercializando diversos productos para autos y camiones.



Subimos hasta la azotea del edificio con el auxilio del conserje quien nos abrió las puertas y nos dijeron los abogados que subiéramos sillas y hasta unas mesas plegadizas que previamente habían llevado, pero aún no sabía qué iba a pasar esa noche en la ceremonia a la que habían convocado; después el Lic. Hernández nos dio unas botellas de whisky y de coñac también para subirlas y el conserje ya tenía una hielera con cervezas enfriándose y un tambo cortado a la mitad ya negro por el hollín viejo que se le había acumulado por su uso en otras ocasiones. El Lic. Pérez Soto nos acomodó a todos en las sillas nos dijo que en unos momentos subirían los demás abogados -“mientras váyanse sirviendo unos tragos”-.



Una vez preparado el círculo de asistentes, en el centro se colocó la mitad del tambo de metal mencionado, luego llegaron los abogados titulares del despacho y uno de ellos llevaba consigo un expediente con la carátula original de un Juzgado y dirigiéndose a todos con mucha solemnidad señaló que nuevamente se reunían en ese lugar, como en otras ocasiones ya lo habían hecho, por lo que ordenó a Enrique que preparara el fuego y éste de inmediato tomó algunos puños de estopa y luego los mojó con gasolina y se preparó para encenderlo; acto seguido, el Lic. Zorrilla descosió el voluminoso expediente y empezó a repartir pequeños montones de hojas a los asistentes; después cuando ya le quedaron muy pocas para sí mismo, el Lic. Zorrilla se acercó al fuego y arrojó las hojas para su incineración. Enseguida, uno a uno todos arrojaron su puño de hojas al fuego poco a poco. Como yo me quedaba quieto, me apresuraron: “ándale Jesús”.



Mientras el fuego consumía las hojas del expediente, el Lic. Zorrilla explicó a todos que era uno de los juicios que se llevaban sobre rentas congeladas y que como ya se había perdido jurídicamente no quedó otra vía para servir eficientemente a sus clientes los orientales mas que sustraerlo del Juzgado en original, para prolongar el arrendamiento del local, pues hasta que repusieran nuevamente el expediente la contraparte tendría que volver a empezar el juicio; agradeció también la colaboración y eficiencia de Ismael “La Migajona” por haber cumplido con su orden sustrayendo el expediente del Juzgado y lo felicitó por su empeño en el despacho, además de que como siempre en estos casos similares se hacía acreedor a una gratificación y sacando un sobre de la bolsa derecha de su saco se lo entregó a Ismael y pidió a todos un aplauso para él, así como un brindis y con ello culminó esa jornada.



Los demás pasantes de Derecho estaban muy complacidos por la generosidad del Licenciado Zorrilla y por todo lo que iban aprendiendo para su formación profesional, a excepción mía porque se me notaba la incomodidad que sentía, y allí comprendí calladamente mi desacuerdo con esas acciones inmorales e ilícitas, percibido por los demás, provocaba que mis días en ese bufete estaban contados.