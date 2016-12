La discriminación hacia los viejos

JUAN AGUILERA AZPEITIA Publicada el

Un periodista agredió a quien fue conocido en el medio artístico como “Resortes”, Adalberto Martínez, al preguntarle cuando estaba



por cumplir 100 años: ¿Se siente



feo llegar a esa edad? El ofendido



sacó toda su ironía para responder: ¡se ha de sentir peor no llegar!

En los tiempos de Porfirio Díaz, dicen los historiadores, que cuando le presentaban un proyecto y lo veía viable de inmediato daba luz verde, pero al no querer que se ejecutara su orden, decía: “que se forme una comisión”, que nunca resolvía nada favorable.



Viene a colación el referente histórico ahora que nuestro Ayuntamiento no da pie con bola respecto a la gratuidad de las tarjetas PagoBús para adultos mayores.



El desprecio por los viejos, hombres y mujeres, está de manifiesto tratándose de esta cuestión. Se les trae como agua en tina o batea, ahora para allá, mañana para acá. Que no funcionan las máquinas, les recogen el plástico, se les acusa de abuso y está por ordenárseles presentar su carpeta de documentos; nada más falta que se les indique ofrecer copia certificada del acta de defunción anticipada para que proceda ese beneficio.



¡Y haber si resulta de los cinco mil agraciados luego del estudio socioeconómico para lo que seguramente le pedirán abrir las puertas de su casa y mostrar la menguada despensa!



Ante esta relidad degradante, le pregunto al lector inquieto o a la lectora acuciosa, cómo se imaginan que le hubieran dado solución a un tema que han convertido los “expertos” en engorroso, esos dos genios que con la mano en la cintura, o sea con inteligencia y bondad, constituyeron el INSEN, ahora INAPAM. Ema Godoy y Euquerio Guerrero. No se anduvieron por las ramas ni con elucubraciones; ideas torales y... ¡ya estuvo!



Sí, nadie desconoce que respecto al transporte público de pasajeros con sentido urbano se requiere que los dueños de las unidades ganen; pero para hacer esas cuentas están los dedos de los pies y de las manos.



Que no es tan sencillo lo entiende cualquier nada experto en matemáticas y con mayor razón las empresas que clarifican, con ingeniería financiera, costos, pérdidas y ganancias.



Bueno, ya se ha dicho que hay un déficit cuantioso y también, groseramente por cierto, se soltó el desahogo de que los dueños de las unidades no son la madre Teresa de Calcuta. No hacía falta esa ofensa a tan ejemplar mujer llevada a los altares. Se está confundiendo, como dijera Rivas Larraudi, el amor con las ganas de cantar y eso no se vale.



Tomado con responsabilidad el caso nada más hay una sopa, porque la otra ya se acabó. Si el Gobierno municipal requiere subsidiar parte de ese servicio, recordemos lo que dijo Luis Cabrera, en tiempos de la Revolución: “el dinero se saca de donde lo hay”.



Se argumentará que todas las partidas del gobierno están etiquetadas y además que vienen tiempos de vacas flacas. Sí, hasta el ciudadano de a pie lo advierte; pero también sabe, conoce y ve el dispendio de los gobernantes, que si hoy quisiéramos referirlo aquí ocuparíamos planas enteras con la relación de los bonos a diputados federales, partidas para que repartan con “moche”, gastos suntuarios sin comprobar, hurto de mandatarios, incluso algunos prófugos.



Ese dinero no es de Guanajuato. No, ya se sabe; pero es claro que México es un comunidad desordenada. En este país se reparte cuanto lleva un interés político y mayor dispendio si hay campañas. En cuanto a “generosidad” nadie en ejercicio del poder se queda atrás, pero para darles a los adultos mayores transporte urbano gratuito, no hay dinero, pero ni siquiera ideas.



Al propio alcalde Héctor López Santillana se le ocurrió declarar, (de verdad fue una “puntada” ), que cuando se ofreció el servicio gratuito de transporte urbano muchas empresas comenzaron a contratar a adultos mayores siempre y cuando estuvieran dispuestos a utilizar su tarjeta PagoBús.



Se advierte que el Primer Edil no conoce la realidad laboral y menos lo complicado que es para los senectos colocarse en algún trabajo, empleo u ocupación remunerada; pero además ignora los pormenores de la Ley Federal del Trabajo y lo que rezan muchos contratos colectivos.



Eso, se va a decir, es otra historia. En efecto, lo que hoy importa es que se otorgue, sin tanta truculencia, la gratuidad del transporte urbano a los adultos mayores, que ya dieron a la humanidad mucho y no pocos hombres y mujeres, continúan siendo productivos en diversas actividades y sentidos.