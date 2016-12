Tinder llega a Apple Tv

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el





El equipo de Tinder anunció que su aplicación de citas ahora puede ser vista y usada en el televisor de tu sala.“Es la misma experiencia dinamita que conoces y te encanta, sólo más grande, mejor y transmitiendo en vivo desde tu sala”.



En vez de usar el dedo para deslizar a la izquierda o a la derecha la pequeña pantalla de cinco pulgadas de tu teléfono, ahora para hacerlo podrás utilizar un control remoto deslizable, y echar un vistazo a tus posibles pretendientes en HD.



Solo necesitas ir a la App Store en tu Apple TV, descargar la app, y seguir las instrucciones que aparecerán en la pantalla para iniciar tu sesión.



Posteriormente solo tendrás que comenzar a ver tus prospectos, y deslizar tu control a la derecha o a la izquierda según tu preferencia y dependiendo de cuanto –o no- te gustaron.



Al hacer clic en el trackpad podrás ver detalles sobre un perfil en particular, mientras que deslizar a la izquierda, derecha o arriba tendrá el mismo efecto que lo haría en tu teléfono.



De igual manera, si eres un suscriptor de Tinder Plus, si cambiaste de opinión y deseas darle a alguien otra oportunidad después de haberlo descartado, solo tienes que sacudir el control remoto.