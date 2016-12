Funcionarios municipales -Segunda parte

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

Aludía antes, al desorden, ineficiencia, abuso, ineptitud o franca corrupción con que se manejan muchos funcionarios municipales anteriores y actuales que, saltan alegremente de puesto en puesto y honran la máxima del periodista-escritor, político-diplomático veracruzano del siglo pasado “El Tlacuache” Cesar Garizurieta: “VIVIR FUERA DEL PRESUPUESTO ES VIVIR EN EL ERROR” y que congruente con su filosofía de vida se la quitó en 1961 cuando fue destituido de su último puesto por Adolfo López Mateos. Mencionaba a Ignacio Ramírez Valenzuela cuyos antecedentes en administraciones previas y resultados en la actual lo descalifican como director del jurídico municipal y de cualquier empresa seria, según reseñan los reporteros de AM.



Otro caso es el del ex regidor por el PRD Marco Gaxiola (MG) que saltó al trapecio del SIDEC (Sistema Deportivo de Celaya) y que candorosamente reconoció que los $12,000.00 pesos mensuales cuyo destino no lograba explicarse la Auditoría Superior del Estado de Gto. (ASEG) que recibió cada miembro del cabildo pasado fueron en realidad un sobresueldo para gastos vehiculares (gasolina, servicios etc.) ya que no les autorizaron la compra de carros nuevos. ¿Usted amable lector de clase media, se gasta eso en su auto cada mes? ¿Qué compañía da a sus ejecutivos esa prestación? Ahora nos explicamos que en el pasado trienio no hubo oposición y todos votaban parejitos los acuerdos en pre-cabildo y en las sesiones del mismo ¡Que cara dura!



J. Frederman Villatoro Rebolledo (VT) a quien ni los reporteros encuentran para que les informe, es otro ejemplo del desprecio que tienen algunos funcionarios hacia los ciudadanos. Se le dirigió un escrito el 1° de noviembre y debiendo contestar en un máximo de 5 días según me informa el secretario de seguridad César Vázquez no lo hace siguiendo el ejemplo de su antecesor Antonio González que atendía más su veterinaria que la dirección de transporte o el del actual regidor Trinidad Martínez que también pasó por esa dirección y jamás me concedió una cita. Francamente no los entiendo, atiende mejor la Lic. Raquel G., Secretaria de la Dirección, que los directores, mejor que se quede ella ¿no? Cuando la historia juzgue a Ramón Lemus será por gente como VT que no saldrá tan bien librado como ya está pasando con Ismael Pérez y sus gentes.



Se les hizo más fácil crear más burocracia y crear una Dirección de Movilidad que ordenar y limpiar la existente, esa invención del SIBE no ha logrado que los concesionarios del auto transporte urbano den un servicio de calidad, limpieza y dignidad para los celayenses, los pasajes sí suben, pero no en la proporción del servicio. En Cancún, Quintana Roo, los camiones cuestan $10.50, ¡Pero qué diferencia! Son unidades limpias, modernas y con conductores amables. Concuerdo con el ex regidor Íñigo Rguez. Talancón cuando señala que el remedio es municipalizar el servicio y liquidar a los concesionarios que siempre aducirán infinidad de razones para seguir prestando una mala atención a los usuarios. Mientras se siga menospreciando a las mayorías y no se ponga a la persona en el centro de todas las decisiones seguiremos con este deplorable estado de las cosas.