Rubín y Legarreta confiesan fantasías sexuales

Hace unos días el cantante Erik Rubín confesó que había tenido fantasías íntimas con una mujer que no es su esposa, la conductora Andrea Legarreta.



Durante una entrevista para el canal de YouTube “Pepe y Teo”, Rubín reveló no sólo que llegó a maquillarse un chupetón y quedarse dormido en plena relación sexual, sino que también ha fantaseado con una de sus compañeras de la gira “90s Pop Tour”, pero no dijo de quién se trata.



En la gira participarán OV7, Aleks Syntek, Erik Rubín, Jns, Caló, The Sacados y Litzy.



Ante el revuelo causado por lo que declaró Rubín, el programa “Suelta la Sopa” preguntó a Legarreta su opinión y ella dijo:



“Todo mundo tenemos fantasías y en los 90 imagínate si él no tuvo fantasías. Es normal que a estas alturas cualquiera las pueda tener, incluida yo”.



El pasado agosto, Rubín celebró las fotografías sensuales que Legarreta ha compartido en Instagram.



“Me da orgullo, qué padre que se cuide, que se vea tan bien, que yo tenga la fortuna de ser su esposo, entonces todo bien; tiene su lado sexy”, comentó.