'Super Shore' tendrá inesperadas visitas

El próximo episodio de la segunda temporada de “MTV Super Shore” contará con la visita de Karime y Labrador.



Habrá qué ver si Karime hace las paces con Mane, pues en el pasado tuvieron problemas, pese a su relación tan cercana.



En el caso de Labrador, uno de los “seductores” de “Gandía Shore”, se reencontrará con Esteban, con quien tuvo problemas a causa de mujeres.



Como se veía desde episodios anteriores, Arantxa no puede con la culpa de haberse acostado con Potro y desea hablar con la novia de éste.



El nuevo episodio del “reality” de MTV se estrena el martes a las 22 horas.



“Super Shore” reúne a integrantes de “Acapulco Shore”, “Gandía Shore” y “Are You The One?”.



Hace unos días circuló en redes sociales que Mane, también de “Super Shore”, está embarazada, pero su mánager negó tal versión.