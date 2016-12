Aprueban adjudicación directa por 4.7 mdp

SAÚL CASTRO Publicada el

El Comité de Adquisiciones del municipio aprobó una adquisición directa de 4 millones 700 pesos para obras en cooperación, porque fue la segunda vez que se declaró desierta la licitación, al no cumplir los requisitos una de las empresas participantes.



“Lo que hicimos hoy es que ese procedimiento lo vamos hacer en adquisición directa, porque fue la segunda convocatoria y no cumplieron con los requisitos. Y para ya no estar aplazando se va a una adjuticación directa”, aseguró el regidor perredista, Julio Ortiz Vázquez.



El regidor dijo que aunque sea una adjudicación directa el Comité va a intervenir.