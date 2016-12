Desarrollan proyecto matemático de prevención

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Rodolfo Ferro Pérez, estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato (UG), realizará una estancia de investigación que le permitirá generar estrategias a través de herramientas tecnológicas como el Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la prevención, tratamiento y diagnóstico de enfermedades y padecimientos crónico degenerativos.



A través de este proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, el estudiante desarrolla y aplica conocimiento de vanguardia que contribuye a la construcción de una mejor sociedad, en el área de bioestadística y tecnología aplicada en las ciencias de la salud, atendiendo a la optimización de gastos en el sector médico.



Con el objetivo de fortalecer su formación académica y en el marco del proyecto: “Innovation and Technology Development as Strategy for a Better Health Management using IoT”, el estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, ha sido invitado a realizar una estancia en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) A. C. unidad Zacatecas.