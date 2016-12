Regresa Rubí como regidora

SAÚL CASTRO Publicada el

El regidor José Luis Suárez Araujo, Rubí, se incorporó a sus labores una vez que fue notificado que el ex regidor Julio García Sánchez fue desaforado por el Congreso Local el viernes pasado.



Rubí se comprometió a trabajar a favor de los más necesitados y “estar aquí, no sólo es un logro para Guanajuato. En lo personal vamos a trabajar en conjunto por mucha gente que lo necesita”.



Sobre el caso del ex regidor Julio García, comentó que hay un respeto por la decición que tomó el Congreso y “espero que todo se resuelva de la mejor manera. Si a mí el Ayuntamiento me requiere, yo estoy presente”, expresó Rubí.