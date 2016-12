Puede Navidad cambiar la violencia’

AGENCIA REFORMA | GUADALAJARA, JAL. Publicada el

Si la humanidad no ha cambiado, es porque no ha querido “acoger” el verdadero mensaje de la Navidad, así lo expresó el Arzobispo Metropolitano, Francisco Robles Ortega.



“Tenemos todo para hacerlo, pero el cambio no nos viene por circunstancias por otros países, por vecinos que sean,el cambio está en nosotros, debe venir de nosotros, debe ser asumidos por nosotros”, exhortó Robles.



Ni romántico, ni sentimental, el Arzobispo Metropolitano recordó que el mensaje de la Navidad invita a transformarse.