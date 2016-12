ASTERISCOS

*** HÉCTOR, A PRUEBA



El alcalde Héctor López tiene una prueba de fuego. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso sobre el escrito la gran arma para poner reversa a la licitación a 20 años de la recolección de la basura.



*** BATALLA GANADA



Ya no hay otra instancia, los ex recolectores ganaron la batalla jurídica para tumbar a Red Recolector. El Municipio tiene elementos para pensar en una nueva licitación del servicio cuyo costo se nos disparó.



*** LO INDEFENDIBLE



El otro camino es que Héctor y su Ayuntamiento no se atrevan a tanto y ‘maquillen’ para dejarlo igual, que emitan un nuevo fallo con más rollo jurídico pretendiendo defender un contrato hoy indefendible.





*** MANITA AL CLUB LEÓN



Ya no es noticia, cada Gobierno Municipal busca la manera de quedar bien con el Club León, y el actual ya encontró cómo hacerlo: perdonarle el pago por los servicios de seguridad para sus partidos. Son 3.2 millones lo que hoy debe y ya no pagará, además de no cobrarle de aquí a octubre 2018.



* DE LA CHISTERA



A cambio sacaron “de la chistera” siete compromisos del Club León, entre ellos que sus jugadores participen en campañas de prevención del delito que promueva el Gobierno Municipal, el brindar capacitación a entrenadores de las escuelas de inicio, impartir clínicas a niños y jóvenes, y otras.



* OTRAS MANERAS



En el gobierno de Ricardo Sheffield el Municipio gastó 8 millones de pesos para el arreglo con pavimento asfáltico del estacionamiento aledaño al Estadio León, el cual opera y administra el Club. Ya en el trienio de Bárbara Botello se hizo una inversión de 10 millones para el arreglo de butacas, todo bajo el argumento de que se trata de un bien municipal y no privado, y en eso pues sí tienen razón.



* LABOR INTERESADA



El convenio que ahora diseñan son acciones positivas, sin duda, pero acaso el Club León no debiera de promover esa labor social por lo que la ciudad le ha dado, y no por ahorrarse un recurso a un consorcio tan poderoso como el Grupo Pachuca de Jesús Martínez Patiño y su aliado el magnate Carlos Slim.



* REVIRE VERDE



En Comisión de Gobierno el tema pasó por unanimidad, incluso aprobó el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, y hasta felicitó el dictamen elaborado por Jurídico y Función Edilicia, dos días después -en la sesión de Ayuntamiento- consideró que mas valía recapacitar y no cargar con ese voto.



* MENSAJE ENVIADO



Le secundaron los priístas Salvador Ramírez y Norma López. El PAN votó a favor, pero uno de los suyos, el regidor José Luis Manrique, dudó. Al final lo que quedó fue la impresión de que faltó una mayor reflexión del mensaje que mandan a los ciudadanos con las facilidades a un negocio privado.



*NI IMAGINARLO



Imagínese a usted si un ciudadano común y corriente va a la Tesorería a pedir el “perdón” de un pago a cambio de ofrecer sus servicios al Municipio, ejemplo, un abogado para brindar asesoría legal o un plomero para destapar las cañerías, ¿no suena lógico verdad?, pero con el Club León todo es posible.



* PAGO A POLICÍAS



A los policías esos servicios extraordinarios en el Estadio o en cualquier otro evento se les pagan. Lo que sí es cierto es la permanente queja de que tardan varias semanas en depositarles, y en eso sí el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, y el alcalde Héctor López, deben tener atención. No sólo es que les paguen por su trabajo, también que se haga de inmediato, no se vale.

*** SALIM, DESPEGAR



En su desayuno navideño con la prensa el diputado federal del PAN, Miguel Salim, fue reiterativo en las historias de sus compañeros legisladores de todos los partidos que han brincado desde ahí a alcaldías o gubernaturas, dice que la Cámara de Diputados es una gran plataforma de despegue. No se adelantó todavía en sus aspiraciones para el 2018, pero algo trama, algo tramo, eso no lo dude...



* COMISIÓN PARA EL TLC



En la última reunión de la Comisión de Economía en San Lázaro, de la que Salim Alle es Secretario, el leonés propuso que, aunque es un tema del Senado, se integre una Comisión Bicamaral para dar seguimiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció como una de sus primeras acciones.



* UNA OPORTUNIDAD



El político y empresario panista opina que la renegociación del TLCAN no debe ser visto en un escenario catastrófico, sino como una oportunidad de hacer entender al nuevo Presidente gringo que su gran problema no es México, más bien a ambos los une la misma preocupación: competir con China.

*** CHICO HERRERA



CON PAISANOS



El que anduvo por Orlando Florida fue el senador del PRI y suspirante por la gubernatura en el 2018, Miguel Ángel Chico Herrera. Fue a invitación del Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, y del presidente de la Federación de Guanajuatenses en Orlando, Artemio Ramírez Malagón.



* QUE VA A ESTAR CERCA



Asistió al Consulado para ser testigo de la toma de nota de seis clubs de guanajuatenses en Florida y de la entrega de actas de nacimiento para migrantes. El priísta se comprometió a estar cerca de sus necesidades y apoyarles en la gestión de programas sociales para sus familias y comunidades de origen.

Graduados azules

Del Instituto de Formación Política y Transformación Pública del PAN Guanajuato egresó la primera generación del “Diplomado en Formación Política”, 35 personas, casi la mitad no militantes azules. Este programa se hizo en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey campus León.



El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, recordó que a lo largo del año se ofrecieron 500 eventos de capacitación a los que asistieron más de 13 mil personas, casi la mitad no panistas.



Con el nuevo Instituto pretenden aumentar la cantidad y calidad de la capacitación para todos.