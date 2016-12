Felicidad a montones

DOLORES HERNÁNDEZ G. Publicada el

Emoción. Tenemos libro nuevo. Se titula: “8cuentos 8escritores”. Es un nacimiento que coincide con la Navidad. Misión cumplida, obra terminada, inicio de un futuro. Siempre será una alegría tanto entregar como recibir a un recién nacido.

Como he comentado en otras ocasiones, somos un grupo de escritores, tres hombres y cinco mujeres, que contamos cada uno historias diferentes. En esta colección de cuentos narramos un cruce de fantasías y realidades, 8 originales relatos que muestran distintas caras de la vida y diversas emociones, fusionadas en un solo libro:

El adolescente sin padres que busca a ciegas y con denuedo su lugar en la memoria, el tiempo y el espacio.

La mujer cuya belleza dificulta su existencia y la arroja a un mundo de amor, dolor y desatinos.

El científico que se convierte en invisible, conoce a una hermosa mujer y todo se complica de un modo divertido.

La joven esposa que dudando entre sentirse heroína o esclava voluntaria, abre su jaula y se experimenta culpable y desprotegida.

El hombre que necesita discernir entre la realidad o la fantasía de un peligro aterrador.

El “viajero” que es testigo de los rigores de la justicia y la fervorosa religiosidad de un pueblo.

La sobreviviente a la guerra cristera que describe los sentimientos y creencias con que la gente de aquella época vivió su epopeya.

El alma humana que se pregunta si está dirigiéndose hacia un destino o ha detenido su trayectoria.

Por ahora, el libro está guardado, como envuelto en pañales, será hasta 2017 que lo presentemos en público.

La experiencia de escribir y la de ver publicada una obra, están relacionadas pero son distintas. En la primera, va uno sacando de la cabeza los propios pensamientos y volcándolos en papel, en un proceso que involucra tanto el gozo como el esfuerzo. Una vez que ya es posible mirarlos afuera, a veces uno siente que así son y nos gustan, pero otras, se encuentra con la necesidad de redondearlos, completarlos y hacerlos comprensibles. Es frecuente que durante el proceso de escribir y reescribir, las ideas evolucionen y la comprensión se amplíe; quizá una coma que debe ser insertada, suprimida o cambiada de lugar ocasione que la propia mente haga cambios y ajustes que resultan importantes para la propia vida. Por mi parte, estoy convencida que escribir sobre un tema es un método excelente para estudiarlo, porque el lenguaje escrito no es igual que el hablado; escribir requiere precisión en el uso y orden de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir: “Dame eso que está allí”, que definir en una frase y con claridad a quién estoy solicitando que me facilite, regale o preste qué clase de objeto que se encuentra a la vista. Detenerse a analizar la gramática del propio texto obliga a que la mente aclare, afine, pula, retoque, suavice o modifique un postulado. También ocurre que las creencias heredadas, en las que de otra manera jamás reflexionaríamos, queden expuestas al escrutinio de la conciencia y, muchas veces, uno siente que jamás había entendido lo que significaban.

La experiencia de publicar es distinta, toda gozo. El texto está terminado y se escogió una portada. Las presentaciones serán reuniones con personas interesadas que se alegrarán con nosotros por haber logrado cristalizar un anhelo. Abrazos, felicitaciones, brindis, conversaciones sobre el tema, augurios de que el escrito caerá en buenas manos y será leído con agrado. Bien, en espera del día en que recibiremos felicitaciones de amigos y conocidos, hoy felicito a los de mi grupo y a mí entre ellos. ¡Felicidades, qué bueno que terminamos este libro! También es un placer felicitar y desear a todos, amigos y lectores, una excelente Navidad. Gracias por su continuo apoyo.

