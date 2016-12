Historias de terror

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dice que en un mes sabremos si los cortos de la película llamada “Trump” serán un filme de terror o de final feliz.



Quienes pensamos o soñamos con la fuerza de la razón, comprendemos que hay una señora que se le presentará a Donald J. Trump el día que tome protesta. A esa señora no la podrá besuquear ni engañar apretando sus partes nobles. Tampoco podrá decir que es espectacular ni grandiosa, pues más bien tiene todas las cualidades y los defectos de la misma humanidad. Esa señora se llama REALIDAD.



Viene esta introducción porque la historia de terror ya la vive Venezuela, con su proyecto económico de socialismo tercermundista. Decimos que hay burros cargados de agua que se mueren de sed. Impensable que un País con reservas petroleras valuadas en 10 billones de dólares (millones de millones) envíe a sus mujeres a la frontera del vecino para vender su cabello y tener que comer o cómo comprar medicinas.



Un querido amigo hizo llegar una nota de principios de mes, donde se relata la historia de mujeres venezolanas que se dejan crecer el pelo para venderlo. Las colombianas y colombianos lo usan para añadirse “rastras”, feas adherencias a la cabellera rizada de los caribeños, que los hacen parecerse al personaje de otra película de terror: “Depredador”. Lo que fue Hugo Chávez, y ahora Nicolás Maduro, con la economía de su País.



Un mal gobierno es peor que un huracán, un sismo o la escasez de recursos naturales. Un buen gobierno genera riqueza, desarrollo, seguridad, educación y salud pública.



Ayer mismo leía en el periódico Straits Times, de Singapur, la publicidad del banco UOB (United Overseas Bank), donde, con recursos de la pequeña isla, invierten en Myanmar (antes Birmania) en electricidad, para dar luz a 5 millones de personas. De una pequeña isla sale suficiente capital para transformar a otro País asiático que estuvo gobernado por una junta militar comunista y ahora florece con la inversión.



Imaginemos por un momento lo que sería Venezuela con una buena administración. El caso de Noruega es otro ejemplo. El pequeño País nórdico de 5 millones de habitantes es líder en producción de petróleo en Europa, pero dedica su “renta petrolera” a invertir en su fondo mundial de inversión.



Hasta el año pasado, conservaba más de 800 mil millones de dólares en sus activos. Unas cinco veces las reservas de México. Los noruegos entendieron que gastarse ese dinero sería desastroso para su economía. Acabarían con la industria, la pesca y el turismo. Reventarían con petrodólares todo el esfuerzo del resto de las empresas.



Ahora tienen un fondo que puede extenderse por generaciones ahí donde la calidad de vida es la más alta del mundo. Pero el ejemplo de Singapur es único. Ahí no tienen petróleo, ni agua, y su territorio es la mitad de León. ¿Cómo produjeron tanto para tener un ingreso equivalente a 56 mil dólares por habitante y fondos de inversión de 500 mil millones de dólares? Ésas son películas de final feliz.



Imagine también lo que sería México si no nos hubiéramos gastado los petrodólares en burocracia, corrupción y subsidios. Si no lo hubiéramos destinado a mantener el 40% del gasto público, como se hizo en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Otro País seríamos.