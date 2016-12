Embarga el SAT 9 mil mdp

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En lo que va de la actual Administración federal el fisco mexicano ha recaudado 9 mil 436 millones de pesos a través del congelamiento de cuentas bancarias de contribuyentes o la adjudicación de sus bienes.



Cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que desde el 1 de enero de 2013 al cierre de octubre de este año, la autoridad ha mantenido su política de embargos de cuentas bancarias y bienes como una medida de apremio contra los contribuyentes.



Es decir, cuando el SAT considera que una personas física o empresa está ilocalizable o podría deshacerse de recursos para no pagarle algún adeudo, le congela las cuentas bancarias y se cobra.



Cuando no alcanza el pago del adeudo con esos recursos procede al embargo de bienes, los cuales remata después para recuperar su dinero.



En el periodo señalado, el SAT se ha hecho de 2 mil 591 millones de pesos únicamente a través del congelamiento de las cuentas bancarias y de otros 6 mil 923 millones con el embargo de bienes.



Fiscalistas y la propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) han señalado que el embargo de cuentas se ha utilizado como una medida para presionar al contribuyente y no como un acto de última instancia.



De hecho, tanto el embargo de cuentas, como de bienes, es una medida que el fisco solo está facultado a llevar a cabo cuando le es imposible dar con algún deudor, pero a veces la autoridad no hace mucho por encontrarlo.



Cuando no da con el contribuyente en un primer intento, el fisco procede al congelamiento de cuentas.