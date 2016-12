Para Corte destitución de Blanco

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia suspendió indefinidamente la destitución de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, por el juicio político que le siguen autoridades estatales.



El ministro Javier Laynez concedió ayer la suspensión, previsible, pues la Corte siempre protege a alcaldes ante acciones de gobiernos estatales cuando buscan destituirlos por razones políticas.



El ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la revocación de mandato de Blanco, acordada por el Congreso de Morelos en procedimiento previo al juicio político.



“No se le remueva (a Blanco) del cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, y para que se suspenda la ejecución de la providencia cautelar impuesta por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la prohibición de que el promovente salga del Estado de Morelos”, ordenó Laynez.



Esto, sin prejuzgar del fondo de la controversia y “hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del presente asunto, con el fin de preservar la materia del juicio”.



La Corte seguramente tomará alrededor de un año para tramitar esta controversia y la que previamente se promovió contra la revocación de mandato.



El Congreso de Morelos y el Tribunal Superior de la entidad podrán impugnar la suspensión reclamando ante una de las Salas de la Corte, que está de vacaciones y no resolverá antes de febrero o marzo.



Levanta el ayuno



Entre tanto, ante una multitud, un desafiante Cuauhtémoc Blanco anunció que el fin de su huelga de hambre, de casi 36 horas; luego, propuso a sus seguidores “sacar” del poder al Gobernador, a su hijastro, Rodrigo Gayosso, y a los diputados que promovieron un juicio político contra él.



“La situación no ha sido fácil. Esto que me han hecho a mí se lo han hecho a todos porque estamos hartos de este Gobierno que le miente a la gente”.

Gestiona contra Blanco: Denisse Arizmendi Villegas, síndica del ayuntamiento de Cuernavaca, intentó eliminar la controversia promovida por el alcalde Cuauhtémoc Blanco para frenar la revocación de su mandato, pero fracasó.