Registra gobierno de Yunes tercer fin de semana violento

Al menos nueve personas fueron asesinadas durante el sábado y domingo en territorio veracruzano.



Se trata del tercer fin de semana violento desde que asumió la gubernatura el panista Miguel Ángel Yunes Linares; en esta ocasión se reportó la aparición del cuerpo de un hombre frente a un antro del puerto de Veracruz con las manos cercenadas y un narcomensaje.



Al concluir una reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, donde instituciones armadas, federales y estatales programaron operativos contra la delincuencia, el Ejecutivo estatal reconoció un problema de seguridad y de “ejecuciones” por confrontaciones entre bandas delictivas en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín, por lo que anunció que en los próximos días se reforzará la seguridad.



En contraparte, el mandatario dijo que en la zona sur de la entidad “la estadística señala que hay una disminución sensible en los delitos de alto impacto”, sin embargo, expresó que el Grupo de Coordinación no se siente satisfecho y trabajará para seguir bajando la incidencia delictiva.



Durante más de 7 horas, el Grupo de Coordinación Veracruz se reunió en Acayucan para evaluar la situación de seguridad de todo el estado, particularmente de la región sur, así como de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y de la zona petrolera y citrícola del norte de la entidad.



Violencia sin freno



En el municipio de Fortín ocurrió un ataque armado contra los ocupantes del taxi con número económico 365, cuyo conductor falleció en el lugar de los hechos y una pasajera quedó herida.



En esa misma demarcación, un grupo de civiles armados emboscó y mató a un sujeto que viajaba en un auto particular en la congregación Pueblo de las Flores.



En el municipio de Cuitláhuac, el cuerpo de un hombre fue hallado ejecutado entre canales que se ubican sobre un camino de terracería de La Hacienda a Paso Coyote.



Un segundo taxista fue atacado y asesinado a tiros en la avenida Francisco I. Madero, esquina con Carrillo Puerto, de la colonia Cuatro Caminos del municipio de Agua Dulce.



El hecho que más conmocionó a la sociedad fue la aparición de los restos de un joven en la vía pública frente al antro llamado Capezio. La víctima tenía amputadas las dos manos, huellas de tortura y fue abandonada junto con un narcomensaje.



En Tihuatlán fue ejecutado el velador de un templo en la comunidad El Copal, el cual fue atado de pies, manos y amordazado.



Además, los restos de un joven con huellas de tortura fueron localizados en un paraje del ejido Juana Mozadel, municipio de Tuxpan.



En el municipio de Acayucan, otro muchacho fue abatido a tiros sin que haya sido identificado.



Y en el municipio de Minatitlán, una mujer fue asesinada frente a sus dos hijos en el interior del Hotel Regency Canales, ubicado en la avenida Justo Sierra.