Se apaga navidad en Venezuela

THE NEW YORK TIMES | CARACAS, VEN. Publicada el

Cada diciembre, el Niño Jesús es el encargado de llevarle los regalos a los niños venezolanos. Pero Odainés Pedroza, de 27 años, voltea la mirada cuando se le pregunta qué es lo que le traerá a su hijo de ocho años.



“No tengo idea. Un muñequito sencillo cuesta 39 mil bolívares. Está imposible. Antes uno resolvía, le hacía la fiesta al hijo, las luces y los regalos. Este año está muy costoso”. Pedroza, una ama de casa del barrio La Cruz de Bello Campo, en Caracas, dijo que por su zona todavía no había visto “el primer fosforito (fuego artificial), la primera luz, una gaita, el ánimo… No hay nada para que una diga que es Navidad”.



A su lado, Carmen Calma, de 47 años, también estaba frustrada: “Este año no hay Navidad. No hay nada. No hay harina de maíz para hacer la hallaca”. Ella se dedica a hacer por encargo ese platillo, un tamal típico de Venezuela que se come para las fiestas, y apenas ha podido recibir pedidos: “Si consigo la harina, cuesta 4 mil bolívares y el costo de la hallaca se sube por las nubes”.



Ambas mujeres hablaban también de otra tradición navideña, el “estreno” —la compra de ropa y zapatos para recibir las fiestas “con una pinta bien, nueva”—, con la que tampoco podrán cumplir este año. “El diciembre pasado se podía conseguir, éste es imposible. Está muy costoso todo, unos zapatos cuestan una fortuna”, explicó Pedroza.



Venezuela vive sus fiestas de fin de año con productos escasos y otros, los que sí se encuentran, con precios impagables. La canasta alimentaria básica de octubre se situó en 429 mil 626 bolívares —más de 600 dólares de acuerdo a la tasa oficial y unos 173 dólares según el precio del dólar en el mercado negro, a valores del 15 de diciembre—, el equivalente a 19.5 salarios mínimos, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Con unos costos así, el esfuerzo salarial de las familias se centra en cubrir lo básico y no en los gastos extras.



“Antes había adornos, luces. Ahora no, la gente va pendiente de la comida”, contó Zaira Ruiz, de 32 años, una ama de casa que dice que, a pesar de las dificultades que sufre, “nada acaba con la Navidad. El nacimiento se pone y los pocos adornitos que hay en la casa también. Eso no se va a dejar de poner así como así”.



A los altos precios y la inflación se le suma un nuevo componente: la medida anunciada el pasado domingo por el presidente Nicolás Maduro de terminar en 72 horas con el curso legal de los billetes de 100 bolívares.



Estos son los de mayor denominación hasta que entren en circulación los nuevos, previstos para el 15 de diciembre, y que tendrán valores de 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 y 20,000 bolívares. El gobierno sólo ofreció tres días para depositar los de 100 y, pasado ese lapso, los billetes deberán ser entregados en el Banco Central de Venezuela hasta el 25 de diciembre.



En el país circulan 11 mil millones de billetes y más de 6 mil millones son de 100, el 48% del total, una cifra que parece imposible de canjear en tan poco tiempo. “Muchos se quedarán con los billetes y la confianza en el BCV quedará destruída”, dijo José Toro Hardy.



La medida, además de tomar por sorpresa a los ciudadanos, se anunció antes de un lunes de feriado bancario, por lo que el martes y miércoles las filas en los bancos se extendieron por horas.



Carmen Calma suele cobrar en efectivo sus encargos de comida, y por eso el miércoles hizo una fila desde las 5:00 hasta las 10:00 de la mañana para poder depositar 50 mil bolívares: “Mañana me toca hacerlo de nuevo para ir a otro banco, porque en el de hoy no me dejaron depositar todo lo que tenía”.



Para Manuel Sutherland, un economista de tendencia marxista, la medida de los billetes “para tratar de disminuir la liquidez a la fuerza es una locura”.



Sutherland explica que eso le crea muchas dificultades a obreros, pensionados y jornaleros que cobran en efectivo. “Van a tener problemas para deshacerse de los billetes, no hay modo de tener otros billetes porque de 10, 20 o 50 apenas hay”.



Desde principios de mes la Sundde (Superintendencia de los Derechos Económicos) está fiscalizando los negocios y se les obliga a bajar sus precios entre un 30 y 50% “para garantizar los precios justos para el pueblo”, explicó el superintendente de la institución, William Contreras.



Hace unos días se decomisaron alrededor de cuatro millones de juguetes de la empresa Kreisel. La Sundde argumentó que los tenían acaparados en varios galpones y preveían venderlos con un margen de ganancia del 54.256%, por lo que se retiraron para dárselos a los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), una nueva organización gubernamental que se encarga de la distribución casa por casa de los productos regulados de primera necesidad.



El miércoles, Neida da Silva, de 39 años de edad, estaba sentada en un banco detrás de Parque Cristal, en el barrio Palos Grandes de Caracas. Esperaba a su esposo con una bolsa de varias cajas de euthyrox en la mano, un medicamento que recién había conseguido, y contó que a su hijo de ocho años el Niño Jesús le traerá unas barajitas de Pokémon Go en vez del celular que pidió; al de cuatro le traerá un avión que compró el año pasado. “Tendrán poco, pero me niego a comprar algo que es robado”, dice, en referencia a los juguetes de Kreisel. “Ellos tienen toda la vida en el país, trabajan, no roban. No es justo”.