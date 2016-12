PERSPECTIVA

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El sistema “bolivariano” de Venezuela está a punto de sucumbir. Primero Hugo Chávez, y luego, Nicolás Maduro, gobernaron con la peregrina y obsoleta idea de prosperar sin empresarios y combatir el imperialismo norteamericano.



El resultado el fin de semana fue que el gobierno tuvo que militarizar varias ciudades después de una de las ideas más estúpidas: invalidar el billete de mayor denominación, sin antes emitir moneda que lo sustituyera.



A todos los agravios que ha sufrido ese pueblo, le suman una inflación que llega al 1500% anual y le quitan los medios de compra. La falta de circulante provocó disturbios y robos a comercios. Es tan grave el problema, que ahora, en lugar de contar los billetes de baja denominación, los pesan para evitar contarlos.



Después del error del retiro de billetes de 100 bolívares, el presidente Maduro echa la culpa a Estados Unidos de un complot más, al evitar que llegaran los nuevos, de 500 bolívares. Luego, ante la amenaza de rebelión, regresan el billete. Si no lo hubiera hecho, el País estallaría en pocos días.



Pronto llegará algo más que nuevos billetes: la hiperinflación comenzará a devorar lo poco que queda de la economía. Ni siquiera el aumento en el precio del petróleo será suficiente para estabilizar la falta de producción interna y la escasez de alimentos.



El experimento de socialismo-populismo demagógico terminará en tragedia si Maduro no comprende que él es la mecha de la bomba social. Si el chavismo no abandona el poder, habrá solo dos caminos: un golpe de Estado de sus colegas los militares o una insurrección generalizada.



Ninguna explicación oficial sobre los presuntos ataques económicos de Estados Unidos será suficiente para convencer a un pueblo con hambre.



Los últimos años, Venezuela pudo sobrevivir por los altos precios del petróleo y los préstamos otorgados por China a cambio de asegurar una cuota de la producción petrolera. Hugo Chávez se dio el lujo de subsidiar a Cuba y a países centroamericanos cuando el barril de petróleo valía más de 100 dólares. En el camino destruyó la planta fabril y confiscó la inversión privada nacional y extranjera.



Venezuela es el País con mayor riqueza de Latinoamérica, sus reservas probadas de petróleo y gas son las segundas en el mundo, después de Arabia Saudita. Los 100 mil millones de barriles y su equivalente en gas natural son del tamaño de todo el PIB de México de 10 años, pero con la cuarta parte de nuestra población.



Queda demostrado que no hay riqueza suficiente ante el despilfarro y la mala administración. Los recursos naturales son para intercambiarlos por infraestructura y educación, para crear fondos para la inversión privada y pública.



Venezuela saldría del agujero en pocos meses si cambiara su gobierno. Una administración sensata atraería de inmediato miles de millones de dólares en inversiones para refinerías, petroquímica y todo lo ligado con la industria de los hidrocarburos. Volverían las cementeras, la industria metalmecánica, y se podría iniciar un programa de infraestructura que reanimaría la economía en pocos meses. Venezuela tendría acceso inmediato al crédito internacional con la garantía de su petróleo. Resultan inadmisibles el sacrificio humano y la miseria en alimentos y medicinas, o las muertes por falta de antibióticos.



Para nosotros, es una lección.



(Continuará)