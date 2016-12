DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada Día Publicada el

Oración:



Señor, así como María se alegró con el anuncio del ángel, permite que mi familia y yo nos alegremos y aceptemos lo que hoy quieres decirnos en la oración. Concédenos una alegría duradera y la posibilidad de servir a los demás. Amén.





20 diciembre.



Lucas 1, 26-38.

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel donde la Virgen María, y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Como Ella se turbó por estas palabras, El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin”. María le respondió: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” El ángel continuó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios”. Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel la dejó. ~



Alégrate de que la anunciación haya ocurrido en la casa de María y no en el templo. De que el protagonista no fue un sacerdote sino una virgen. Porque significa que Jesús no viene de la genealogía institucional, sino de Dios mismo. Jesús viene de la línea de Adán, es el principio de una nueva humanidad.



Alégrate de que María sea virgen, porque representa la absoluta fidelidad a Dios; representa a los pobres de Israel, a los que no tienen un compromiso anterior con nadie. En ese sentido, a los que están libres para Dios. Nos representa también a nosotros.



Alégrate de que Jesús nació del Altísimo y no de un padre humano, porque al heredar el comportamiento de Dios, a nosotros también nos lo hereda.



En nuestra preparación para la Navidad, podemos gozar de esta Alegría contagiosa del inicio de la vida de Jesús.



Imaginemos a María, ¿cómo le llega la revelación de este plan de Dios? Más allá de una especulación moralista o psicológica, pensemos en lo familiar y social. María entiende que lo que sucederá en ella, trasciende su proyecto personal de vida y la compromete para llevar esperanza y alegría a cuantos ansiaban este momento.



El ángel comienza con estas palabras: “¡Alégrate!”, se trata de una alegría espiritual, profunda y duradera. Podemos experimentar esa alegría no solo en nosotros, sino viendo la manera en que opera en los demás.



Es la alegría que brota, como fruto de la fe. La alegría que viene de experimentar que Dios está cerca; de saberse en relación personal con Dios y confiar plenamente en Él.