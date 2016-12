Piden ayuda para hallar a Ernesto

REDACCIÓN Publicada el

La familia de Ernesto Mendoza Torres, de 58 años, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, ya que desde la mañana del viernes no saben nada de él. Su hija Andrea Mendoza, comentó que a las 6 de la mañana del viernes su papá salió de la colonia Residencial de Celaya a trabajar a una lavandería, pero ya no regresó. “Ya no sabemos a quién acudir y en el Ministerio Público nos dijeron que deben pasar 72 horas para poner la denuncia por no localizado”, dijo. El día que desapareció, Ernesto Mendoza vestía pantalón de mezclilla, azul, camisa blanca y chamarra de cuadros vino. Era de estatura media, delgado, de tez blanca, cabello corto, cejas semi pobladas y ojos claros. Cualquier dato, llamar al 461 261 20 48.